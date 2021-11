Computer-1 nous propose : Un châssis Mini-ITX.



Lors de l'installation de leur premier bureau, il y a de nombreuses années, des ingénieurs adolescents se sont mis en tête de créer le boîtier de PC idéal. Il devait avoir un faible encombrement et être facile à déplacer. Ils l'ont construit avec une découpeuse laser, du carton haute densité et de la peinture en bombe. Un boîtier d'ordinateur simple et sans fioritures Le boîtier d'ordinateur 1 a toujours été un travail en cours. La version en carton fonctionnait bien, mais les poignées ne pouvaient pas supporter le poids du boîtier lorsqu'on le déplaçait. Après quelques accidents d'ordinateur, ils se sont donc tournés vers l'aluminium pour obtenir un modèle plus léger et plus robuste.



















En se basant sur la conception "build-it-yourself" du pocket operator modular, ils ont abouti au simple boîtier Mini-ITX qu'ils utilisent aujourd'hui. Compact et portable, computer-1 a un faible encombrement sur le bureau. L'aluminium léger et les poignées chromées le rendent plus facile à déplacer quand il le faut. Avec son revêtement en poudre orange pur RAL 2004, c'est un petit outil sans fioritures pour tout bureau. Construit autour de la carte mère Mini-ITX et du format d'alimentation SFX, il peut également accueillir une carte graphique à deux fentes jusqu'à 170 mm. Bien que compact, il est capable d'accueillir une gamme de pièces. Du joueur au programmeur, en passant par l'ingénieur et le designer, le châssis peut être équipé des composants que vous souhaitez.







Conception de l'emballage plat



Le boîtier plat, en aluminium de 1 mm, est suffisamment souple pour être plié en forme et suffisamment solide pour maintenir vos composants en sécurité. Chaque kit est livré avec toutes les pièces nécessaires à l'assemblage du boîtier.



Facteur de forme

- Mini-ITX.



GPU

- Double fente jusqu'à 180 mm.



Alimentation électrique

- SFX.



Refroidisseur de CPU

- Hauteur limite depuis la surface de la carte mère 120 mm.



Matériau

- Aluminium avec revêtement en poudre.



Couleur

- Orange pur RAL 2004.



Dimensions extérieures (mm)

- L 170 P 190 H 322.



Dimensions intérieures (mm)

- L 164 D 189 H 275,5.



Prix

- 195 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP