Et







EK Water Blocks annonce plusieurs nouveaux produits et une collaboration avec ASUS ROG.



L'EK-Quantum Ultrablock pour le ROG Maximus Z690 Extreme Glacial est l'apogée du matériel informatique et de l'ingénierie du refroidissement liquide. Une solution de refroidissement EK conçue sur mesure pour la 12e génération de processeurs Intel Core, le système d'alimentation, le contrôleur réseau, tous les disques M.2 intégrés et le tout nouveau chipset Z690. Avec la sortie des dernières cartes mères basées sur le chipset Intel Z690, est également arrivée la ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, la carte mère la plus avancée et la plus sophistiquée disponible sur le marché aujourd'hui.











Par rapport à une solution de refroidissement Monoblock standard qui couvre le CPU et le VRM, l'Ultrablock s'étend sur toute la carte mère et possède plusieurs capteurs qui fournissent des mesures des paramètres clés du système. La solution de refroidissement EK Ultrablock, conçue sur mesure, offre un refroidissement optimal pour le CPU, le système d'alimentation (VRM), le contrôleur réseau, le lecteur M.2 et le chipset Z690. Chaque composant clé est refroidi par le design complexe du bloc d'eau pour une stabilité et des performances maximales. Cet Ultrablock intelligent et complet pour carte mère dispose de capteurs de détection de fuites intégrés sur les ports de connexion, d'un écran OLED pour afficher les paramètres clés du système, d'un capteur de température intégré et d'un capteur pour mesurer en temps réel le débit du liquide de refroidissement.



EK-Tube à haut débit



EK a conçu le High Flow Tube pour assurer une faible traînée et un écoulement du liquide de refroidissement à grande vitesse dans des scénarios de contraintes d'espace sévères. L'EK-HFT intègre une nouvelle approche de connexion des segments de blocs d'eau pour la distribution du liquide de refroidissement. Les tubes soudés intégrés réduisent le risque de fuites et améliorent la fiabilité du produit. Une faible traînée et un écoulement du liquide de refroidissement à grande vitesse sont essentiels pour la santé de l'ensemble de la boucle de refroidissement liquide. Une telle conception réduit le risque de colmatage et de perte de performance. Selon les normes d'EK-Quantum, les performances sont considérées dans le contexte de l'ensemble de la boucle de refroidissement liquide, et pas seulement de ses parties individuelles.



EK-M.2 Refroidissement actif par contact



La plaque de refroidissement en cuivre massif est en contact direct avec les trois SSD M.2 montés en façade, assurant un refroidissement actif pour libérer tout le potentiel de votre SSD. La solution de refroidissement est intégrée dans la conception de l'Ultrablock, elle ne nécessite donc pas de raccords supplémentaires ni de routage complexe des tubes. Pour la première fois, le refroidissement actif de tous les emplacements M.2 embarqués est possible, ce qui permet d'optimiser les performances de stockage.



Matières premières de haute qualité



La plaque froide de l'Ultrablock est usinée par CNC à partir de cuivre électrolytique pur à 99 %, qui est ensuite nickelé pour le protéger de la corrosion. Le CNC supérieur est usiné dans un morceau épais d'acrylique coulé transparent de haute qualité, semblable à du verre, qui révèle l'ensemble du moteur de refroidissement. Un total de 57 microfins recouvre la surface principale du moteur de refroidissement du CPU, tandis que des joints toriques EPDM 70 de haute qualité, fabriqués sur mesure, sont utilisés pour assurer l'étanchéité de l'Ultrablock.



ROG Water-Cooling Zone



Mise en œuvre complète de la ROG Water-Cooling Zone pour la lecture des paramètres essentiels. Toutes les informations pertinentes sont au bout de vos doigts ! Un capteur de température intégré vous permet de surveiller précisément la température du liquide de refroidissement. En mesurant le débit et les taux du liquide de refroidissement, vous pouvez régler avec précision la vitesse des ventilateurs et des pompes pour obtenir les performances et l'acoustique souhaitées.



Un chef-d'œuvre visuel



Le ROG Maximus XIV Extreme Glacial est doté d'un réseau complexe de LED RVB adressables compatibles Aura Sync sur l'ensemble de la carte mère et d'une matrice d'affichage, la première du genre. L'écran OLED supplémentaire peut afficher les paramètres cruciaux de la carte mère et du CPU en temps réel.

La sécurité avant tout



Non seulement les canaux d'écoulement HFT soudés éliminent le risque de points de défaillance supplémentaires, mais les ports d'entrée et de sortie sont également équipés de capteurs de détection des fuites. Ceux-ci permettent de s'assurer que les raccords sont correctement connectés. Chaque Ultrablock qui quitte la chaîne de production EK est testé sous pression à 1 bar (14,5 PSI) pour garantir la qualité du produit.



Match Made In Heaven



Le fabricant de matériel haut de gamme ASUS ROG et le fournisseur de matériel de refroidissement liquide haut de gamme EK se sont associés pour proposer cet outil de jeu gagnant sur le marché. Le design reconnaissable de la carte mère ROG de qualité supérieure, associé à la solution d'ingénierie thermique d'EK, va permettre de repousser les limites de la performance vers de nouveaux sommets.



L'EK-Quantum Ultrablock pour la ROG Maximus Z690 Extreme Glacial est vendu exclusivement avec la carte mère ROG Maximus Z690 Extreme Glacial et n'est pas vendu en tant que produit autonome.



TECHPOWERUP