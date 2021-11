Canon dévoile son premier appareil photo intelligent, prêt à transformer la façon dont les familles photographient.



Canon Europe présente aujourd'hui le PowerShot PX, un petit appareil photo intelligent et convivial, qui capture automatiquement des images de haute qualité de 11,7 Mpx et des vidéos Full HD 60p. Dans le cadre de l'engagement continu de Canon à redéfinir la technologie d'imagerie, les fonctions intelligentes du PowerShot PX, telles que la capture automatique d'images fixes et de vidéos, sont destinées à réimaginer la manière dont les familles capturent leurs souvenirs. Grâce à cet appareil photo intelligent, les familles peuvent profiter de l'instant présent tout en le capturant, sans avoir à rester derrière l'objectif.











Des photographes de famille aux amateurs de gadgets, ce nouvel appareil intuitif intègre des fonctionnalités intelligentes pour documenter les événements sociaux et les souvenirs du quotidien. Grâce à la capture automatique et à la prise de vue prioritaire, le PowerShot PX est un ajout innovant à la maison qui complète les appareils photo existants des photographes, et un exemple brillant de l'algorithme technologique de Canon et des fonctions avant-gardistes constamment ajoutées à sa gamme de produits.



Vivez l'instant présent avec votre photographe personnel







Lorsque vous souhaitez capturer les moments précieux de la vie et être dans la ligne de mire, le PowerShot PX est idéal : il suit l'action et cadre intelligemment les sujets pour capturer les expressions et les réactions naturelles. Une fois allumé, le PowerShot PX portable peut être placé n'importe où dans la maison pour prendre des photos spontanées des moments de la vie quotidienne, tandis que les fonctions de commande vocale permettent un contrôle mains libres complet pour capturer des images fixes ou des vidéos dynamiques.



Grâce à son design simple, mais portable, à la charge USB-C et au Wi-Fi intégré - qui permet de se connecter aux appareils intelligents - le PowerShot PX compact peut aller partout. Doté de fonctions intelligentes de reconnaissance faciale, le PowerShot PX utilise la recherche automatique de sujets pour garder les êtres chers dans le cadre et capturer des photos qui, autrement, auraient pu être manquées. Sa plage de focales de 19 à 57 mm et son objectif flexible à zoom panoramique et inclinable offrent un large champ de vision de 340˚ horizontalement et 110˚ verticalement pour suivre l'action.



Appréciez le quotidien







Grâce à l'application iOS et Android du PowerShot PX, vous pouvez créer un album numérique de vos instants spontanés et obtenir des recommandations de cet appareil intelligent sur les meilleurs clichés à conserver. Ces photos et vidéos chéries sont ensuite stockées sur une carte mémoire pour être facilement téléchargées sur un ordinateur. Contrôlez manuellement l'appareil photo avec l'application pour composer le cliché parfait et capturer des images à distance, le tout sans avoir à faire des allers-retours pour vérifier l'appareil. Les familles peuvent même personnaliser les paramètres de prise de vue automatique, orienter l'objectif pour prendre des photos dans leur propre style et sélectionner des visages familiers dans l'application pour augmenter la priorité lors de la prise de vue. Le PowerShot PX peut également servir de webcam en utilisant l'application utilitaire PC webcam.



Caractéristiques principales du PowerShot PX :



- Capture automatique d'images fixes et de vidéos,

- Objectif zoom panoramique et inclinable, avec une plage de 340˚ de panoramique et 110˚ d'inclinaison et un zoom de 19-57 mm (équivalent),

- Technologie de reconnaissance avec la possibilité de donner la priorité à certains visages,

- Contrôle manuel et gestion de l'image via l'application Connect pour Mini PTZ Cam,

- Le Wi-Fi et le Bluetooth facilitent la connexion aux smartphones et aux tablettes.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP