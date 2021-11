TECHPWERUP nous propose le test du : XPG Xenia 15 KC.







La marque Intel NUC n'est pas nouvelle. Elle existe depuis un certain temps déjà, mais peu d'entre nous pensent aux ordinateurs portables sous cette marque. Nous avons tendance à penser à des appareils de calcul petits et compacts. J'espère que nous pourrons changer cela. Ce que nous avons ici aujourd'hui est un dispositif Intel NUC, co-conçu avec XPG. Un ordinateur portable Intel NUC. Un ordinateur portable est toujours un appareil de calcul compact, et qui mieux qu'Intel pouvait collaborer avec XPG pour un ordinateur portable NUC basé sur Intel ?







XPG est connu pour ses produits destinés aux passionnés de PC, principalement les mémoires et les disques durs pour beaucoup d'entre nous, mais il fabrique également des PC et des ordinateurs portables ainsi qu'une multitude d'autres périphériques PC, dont certains ont déjà été présentés sur ces pages. Grâce à des années d'expertise, ils ont affiné leur marque pour en faire une marque reconnue mondialement, non seulement dans le domaine des jeux, mais aussi ailleurs.



Leur credo est proclamé avec audace sur leur site :



Defined by Ambition



Dans le monde des jeux, les frontières sont floues et les identités fluides. Nous pensons que l'avenir du jeu est défini par l'ambition. Nous innovons pour aider nos joueurs à devenir légendaires.



Voici la fiche technique :







