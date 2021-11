Kingston présente le SSD FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe.



Peu après le lancement du Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD, Kingston Technology lance également le nouveau FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD. Le Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD est conçu pour répondre aux besoins des passionnés de matériel informatique et des joueurs en matière de composants hautes performances pour la construction de PC de jeu. Le Kingston FURY Renegade utilise le dernier contrôleur NVMe Gen4x4 et la mémoire flash 3D TLC NAND pour offrir des vitesses supérieures à celles du KC3000, avec des vitesses fulgurantes pouvant atteindre 7300 Mo/s en lecture et 7000 Mo/s en écriture.







Le SSD NVMe PCIe 4.0 FURY Renegade utilise un dissipateur thermique en aluminium graphène à profil bas pour une meilleure dissipation de la chaleur sans interférer avec les autres composants. Cela signifie également que le FURY Renegade est compatible avec les ordinateurs portables et ultrabooks de dernière génération.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.







Caractéristiques du SSD NVMe PCIe 4.0 FURY Renegade de Kingston :



- Performances incroyables du PCIe Gen 4x4 NVMe.

- Diffuseur de chaleur en aluminium graphène à profil bas.

- Facteur de forme mince M.2 2280.

- Capacités élevées, jusqu'à 4 To.



Le SSD M.2 FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe de Kingston offre des performances de pointe dans des capacités élevées pour les amateurs de jeux et de matériel informatique à la recherche de performances extrêmes pour la construction et la mise à niveau de PC. Il présente un facteur de forme M.2 fin combiné à un dissipateur thermique en aluminium graphène à profil bas, optimisé pour une utilisation intense dans les plateformes de jeu, les ordinateurs portables de jeu et les cartes mères.



Spécifications



- Facteur de forme : M.2 2280,

- Interface : PCIe 4.0 NVMe,

- Contrôleur : Phison E18.



Lecture/écriture séquentielle :



- 500 Go - 7300/3900 Mo/s,

- 1 To - 7300/6000 Mo/s,

- 2 To - 7300/7000 Mo/s,

- 4 To - 7300/7000 Mo/s,



Lecture/écriture aléatoire 4K :



- 500 Go - jusqu'à 450 000/900 000 IOPS,

- 1 To - jusqu'à 900 000/1 000 000 IOPS,

- 2 To - jusqu'à 1 000 000/1 000 000 IOPS,

- 4 To - jusqu'à 1.000.000/1.000.000 IOPS,

- MTBF : 1800000 heures.



Garantie, prix et disponibilité



Le Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe SSD bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans. Les SSD Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe ont été trouvés listés en ligne chez CCL Computers, l'expédition commence le 2 novembre 2021.



Les prix sont indiqués ci-dessous :



Kingston FURY Renegade 500 Go : 118.90 euros,

Kingston FURY Renegade 1 To : 194.90 euros,

Kingston FURY Renegade 2 To : 434.90 euros,

Kingston FURY Renegade 4 To : 921.48 euros.



VORTEZ