Raspberry Pi Zero 2 W en vente dès maintenant à 15 Dollars.



Cela fait presque six ans que nous avons lancé le Raspberry Pi Zero à 5 dollars dans un monde sans méfiance. De tous les produits que nous avons lancés, Zero reste celui dont je suis le plus fier : il incarne le mieux notre mission, qui est de donner aux gens l'accès aux outils et d'éliminer le coût comme obstacle.







Nous avons vendu près de quatre millions d'unités de Zero, et de son grand frère sans fil Zero W, à 10 dollars, et ils ont été intégrés dans tout, des haut-parleurs intelligents aux ventilateurs d'hôpitaux. Mais alors que nos grands produits sont devenus de plus en plus puissants au fil des ans, nous n'avons jamais trouvé le moyen d'intégrer davantage de performances dans le format Zero. Jusqu'à aujourd'hui.







Proposé au prix de 15 dollars, le Raspberry Pi Zero 2 W utilise la même puce Broadcom BCM2710A1 SoC que la version de lancement du Raspberry Pi 3, avec des cœurs Arm légèrement ralentis à 1 GHz, regroupés dans un seul boîtier peu encombrant avec 512 Mo de SDRAM LPDDR2. L'augmentation exacte des performances par rapport au Zero varie selon les charges de travail, mais pour le sysbench multithread, il est presque exactement cinq fois plus rapide.



Le Raspberry Pi Zero 2 W est disponible à la vente dès aujourd'hui auprès de notre réseau de revendeurs agréés. Si vous êtes abonné au MagPi, vous recevrez un Zero 2 W gratuit dans les prochains jours ; tous les nouveaux abonnés recevront une unité en cadeau de bienvenue.



Spécifications du Raspberry Pi Zero 2 W :



- Broadcom BCM2710A1, SoC quad-core 64-bit (Arm Cortex-A53 @ 1 GHz),

- 512 MB LPDDR2 SDRAM,

- LAN sans fil IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, BLE,

- 1 × interface USB 2.0 avec OTG,

- Empreinte de l'embase E/S 40 broches compatible HAT,

- Emplacement pour carte MicroSD,

- Port Mini HDMI,

- Points de soudure de la vidéo composite et de la broche de réinitialisation,

- Connecteur de caméra CSI-2,

- Décodage H.264, MPEG-4 (1080p30) ; encodage H.264 (1080p30),

- Graphiques OpenGL ES 1.1, 2.0.



Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Si tout cela vous semble familier, c'est parce que Simon Martin, qui a conçu la Zero 2 W et le boîtier RP3A0 qui la propulse, a réussi à faire rentrer toutes ces performances supplémentaires dans le format original de la Zero. Presque tous les boîtiers et accessoires conçus pour la Zero devraient fonctionner parfaitement avec la nouvelle carte, y compris notre propre boîtier et notre sélection de câbles.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP