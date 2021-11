COLORFUL présente les cartes mères Intel Z690 et la mémoire DDR5.



Colorful Technology Company, présente les cartes mères Intel Z690 Series pour les processeurs Intel Core de 12e génération. Les nouvelles cartes mères de la série Intel Z690 prennent en charge la norme PCIe 5.0 - débloquant ainsi la prise en charge des périphériques PCI Gen 5 de nouvelle génération.



La plate-forme Intel Z690 est également la première plate-forme de bureau grand public lancée pour supporter la mémoire DDR5. Le COLORFUL iGame Z690 Ultra D5 prend en charge la mémoire DDR5 tandis que le iGame Z690 Ultra prend en charge la mémoire DDR4 - offrant ainsi des options de construction flexibles. Avec les cartes mères iGame Z690 Series, COLORFUL présente également la mémoire DDR5 Battle-AX pour les cartes mères Intel Z690.



Les processeurs Intel Core de 12e génération, également connus sous le nom d'unités centrales Alder Lake, comportent jusqu'à 16 cœurs et la technologie Intel Intelligent Overclocking permet d'atteindre des fréquences de boost allant jusqu'à 5,2 GHz. La plateforme Intel DDR5 de nouvelle génération utilise une fréquence de mémoire de base de 4800 MHz et peut atteindre plus de 6000 MHz en overclocking de mémoire. Les couloirs PCIe 5.0 offrent une bande passante supérieure à celle de PCIe 4.0. Par conséquent, les voies PCIe 5.0 sont rétrocompatibles avec les dispositifs PCIe 4.0 et PCIe 3.0.



COLORFUL iGame Z690 Ultra D5 et iGame Z690 Ultra











COLORFUL lance sa gamme de cartes mères Intel Z690 avec les nouveaux modèles de la série iGame. Les cartes mères iGame Z690 Ultra D5 et iGame Z690 Ultra sont dotées du nouveau dissipateur Ice Terrace Space 1.0, une solution de dissipation élargie qui assure un refroidissement passif efficace du PCH et des deux emplacements M.2. Le dissipateur est fabriqué à l'aide d'un procédé de moulage par extrusion d'aluminium. Il présente un design en forme de vague avec plusieurs couches pour augmenter la surface et maximiser la dissipation de la chaleur.



Voici la fiche technique







Mémoire COLORFUL Battle-AX DDR5







La nouvelle mémoire DDR5 COLORFUL Battle-AX accompagne la sortie des cartes mères iGame de la série Z690. La mémoire Battle-AX DDR5 présente un dissipateur thermique noir mat avec des accents rouges. La mémoire Battle-AX DDR5 est conçue pour la plateforme Intel série 600 avec sa fréquence de démarrage haute performance de DDR5 4800 MHz et plus. La mémoire Battle-AX DDR5 est disponible en modules de 8 et 16 Go.



