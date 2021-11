G.SKILL annonce les modules de mémoire DDR5 6800 MHz Trident Z5.



G.SKILL a le plaisir d'annoncer un autre kit de mémoire DDR5 à vitesse extrême : DDR5-6800 32 Go (2x 16 Go), conçu pour les derniers processeurs de bureau Intel Core de 12e génération et les cartes mères à chipset Intel Z690. Jusqu'à présent, il s'agit du kit de mémoire DDR5 le plus rapide au monde à atteindre une telle vitesse de fréquence élevée et à élever les performances des systèmes compatibles DDR5 à de nouveaux sommets.







Dans la quête perpétuelle de la performance de la mémoire, G.SKILL est heureux de révéler les dernières additions de mémoire DDR5 ultra-haute fréquence à la famille phare Trident Z5. Atteignant une fréquence de mémoire étonnante de DDR5-6800, ces deux spécifications de mémoire d'échelon supérieur sont le choix de mémoire ultime pour les joueurs, les enthousiastes et les overclockers.











Prend en charge le profil mémoire extrême Intel XMP 3.0



Réglez et partez. Les derniers kits de mémoire DDR5 overclocking de G.SKILL sont programmés avec les derniers profils Intel XMP 3.0, la seule chose entre vous et les performances extrêmes de la mémoire est un simple réglage. En outre, XMP 3.0 permet de sauvegarder deux profils personnalisés définis par l'utilisateur dans le module de mémoire via le BIOS sur les cartes mères prises en charge, de sorte que vos paramètres de mémoire finement réglés vont partout où les modules vont.



Un petit trailer de présentation : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP