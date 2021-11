SEGA nous propose un nouveau jeu PC : Super Monkey Ball - Banana Mania.







Editeur(s)/Développeur(s) : Sega.



Sortie France : 05 octobre 2021.



Genre(s) : Plate-Forme.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.















Résumé : Super Monkey Ball Banana Mania s'annonce comme le remaster des trois premiers jeux Super Monkey Ball : Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 et Super Monkey Ball Deluxe. Les joueurs pourront compter sur plus 300 niveaux et labyrinthes recréés et 12 mini-jeux.



Un trailer du jeu (Version Switch) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO