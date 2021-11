Scythe annonce le refroidisseur de CPU Mugen 5 S.



Scythe annonce la sortie du nouveau refroidisseur de CPU Mugen 5 S (SCMG-5100W). Équipé d'un nouveau ventilateur Wonder Snail 120, le Mugen 5 S offre une meilleure performance de refroidissement et moins de bruit par rapport au refroidisseur Mugen 5 Rev.B. Le Mugen 5 S est livré avec un nouveau système de montage (H.P.M.S.III-S), qui permet une installation simple et une pression de contact optimale.











Le ventilateur WS-120 fournit un flux d'air ciblé et droit qui permet d'obtenir des performances supérieures. Il est optimisé pour obtenir le meilleur équilibre entre les performances et le niveau de bruit. La technologie Sealed Precision FDB garantit une excellente stabilité, une grande fiabilité et une longue durée de vie.







Spécifications et caractéristiques du produit :



- Numéro de modèle : SCMG-5100W,

- Dimensions : L136,0 x P109,5 x H154,5 mm (ventilateur inclus),

- Poids : 920 g (ventilateur inclus),

- Sockets CPU : (pour le socket Intel LGA 1700, un kit de mise à niveau de montage supplémentaire est nécessaire),

- Intel : LGA 2066 Square ILM/2011(V3) Square ILM/1200/115X,

- AMD : AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1,

- Dimensions du ventilateur : 120 mm x 120 mm x 26 mm (avec caoutchouc anti-vibration),

- Vitesse du ventilateur : 350~1800 RPM.



Disponibilité et Prix



- Pas de date pour le moment. Le prix est de : 54.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



