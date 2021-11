QNAP propose des cartes QXG-10G 2TB Dual 10 Gigabit LAN.



QNAP sort les cartes LAN Dual 10 Gigabit avec trois types de supports différents : pleine hauteur, profil bas et support NAS (Network Attached Storage) QNAP.







Le produit est basé sur un AQtion AQC113C" est le contrôleur, et il prend en charge cinq niveaux de vitesses de réseau : 10/5, 2,5, 1Gbps, et 100Mbps. Le contrôleur est fabriqué par Marvell. Un connecteur RJ45 sert d'interface réseau, et un câble de catégorie 6 ou supérieure (avec un taux de transfert maximal de 5 Gbps pour CAT-5e) est nécessaire pour atteindre un taux de transfert de 10 Gbps.







PCI-Express3.0 (x4) est l'interface de bus et un dissipateur thermique avec un ventilateur est utilisé pour garder la puce froide. Les systèmes d'exploitation pris en charge sont Windows 10/8.1/8.0/7, Linux 3.10 ou supérieur, et le prix de vente direct est de 227 Dollars.



THE GURU3D