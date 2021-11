ASUS ProArt PA32UCG est un Mini LED 4K de 32 pouces avec HDR1600.



Le ProArt Display PA32UCG est un écran à cristaux liquides créateur 4K de 32 pouces qui prend en charge le HDR1600 et les taux de rafraîchissement variables jusqu'à 120Hz. Il est disponible en noir ou en blanc. Dans la zone de gradation locale de 1 152 zones, des Mini LED sont utilisées comme rétroéclairage.







La gamme de couleurs correspond à DCI-P3 98 %, Adobe RGB 99,5 % et sRGB/Rec.709/Rec.2020 100 % de l'espace colorimétrique disponible. Il est également possible d'exprimer des couleurs aussi proches que possible des couleurs primaires en effectuant un préétalonnage au moment de l'expédition de l'usine, ce qui permet d'obtenir une valeur de différence de couleur inférieure à delta E 1.







En outre, la "technologie ASUS OCO", qui comprend une couche de correction contrôlant la transmission de la lumière sur les bords, réduit de 80 % l'effet de halo lorsque l'écran est regardé sous un angle et multiplie par sept le taux de contraste des zones sombres de l'image lorsque l'écran est regardé de face. C'est moi qui en ai parlé.







Panneau LCD avec technologie IPS, luminosité maximale de 1 600 cd/m2 et luminosité standard de 1 000 cd/m2, rapport de contraste de 1 000 000 : 1, temps de réponse de 5 ms, couleur d'affichage maximale d'environ 1 073,7 millions de couleurs et technologie de synchronisation de l'affichage compatible avec FreeSync Premium Pro sont autant de caractéristiques de cet ordinateur portable.



Parmi les interfaces disponibles, on trouve HDMI 2.1 et HDMI 2.0, ainsi que DisplayPort 1.4 et DisplayPort 2.0, Thunderbolt 3 et Thunderbolt 3x2, un hub USB et trois petites prises, entre autres. Il comprend également un haut-parleur de 3Wx2 qui est intégré.



Les mesures extérieures sont de 727 mm de largeur, 240 mm de profondeur, 470-600 mm de hauteur et le poids est d'environ 18,3 kg. Les dimensions intérieures sont de 727 mm de largeur, 240 mm de profondeur et 470-600 mm de hauteur.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D