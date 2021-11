Crucial élargit sa gamme de mémoires de bureau avec de nouvelles DRAM DDR5.



Micron annonce aujourd'hui la disponibilité immédiate des produits de mémoire Micron Crucial DDR5 pour PC de bureau, qui offrent des vitesses de transfert de données jusqu'à 50 % supérieures à celles de la mémoire DDR4 de la génération précédente, offrant ainsi aux utilisateurs de PC grand public des performances de haut niveau. Qu'un PC soit utilisé pour les affaires, l'apprentissage, la créativité, le divertissement interactif ou l'usage personnel, l'expérience informatique est définie par la performance, la flexibilité et l'efficacité. Les progrès de la technologie de mémoire DDR5 de Micron offrent une bande passante plus élevée par cœur, doublant presque la bande passante mémoire effective pour fournir aux CPU multi-cœurs les données dont ils ont besoin pour le multitâche et d'autres applications PC exigeantes.







La DDR5 permet une meilleure efficacité énergétique, en abaissant la tension de fonctionnement à 1,1 volt. De plus, ses caractéristiques uniques permettent à la densité des puces de passer des 16 Go actuels à 24 Go, 32 Go et au-delà, quadruplant ainsi la densité des modules de la DDR5 par rapport à la DRAM DDR4. Cela permet de disposer d'une marge de manœuvre et d'une évolutivité future pour les systèmes compatibles avec la DDR5. L'amélioration de l'efficacité du bus permet d'augmenter la bande passante effective.







En combinant une bande passante plus large, une consommation plus faible et une densité plus élevée, la DDR5 améliore les performances des applications PC émergentes telles que la création de contenu 4K et 8K, le divertissement interactif, la productivité personnelle et professionnelle et les expériences de réalité virtuelle. En alimentant des processeurs multicœurs affamés, la mémoire DDR5 contribue également à rendre le multitâche plus efficace sans alourdir les performances du système.







La nouvelle mémoire Micron Crucial DDR5 a été validée et est compatible avec les processeurs Intel Core de 12e génération qui prennent en charge la DDR5, ainsi qu'avec la plupart des principales cartes mères de bureau compatibles DDR5 actuellement disponibles. La DRAM Micron Crucial DDR5 présente des profils XMP prédéfinis pour permettre aux utilisateurs de récupérer facilement les performances de la mémoire jusqu'aux vitesses JEDEC, en cas de downclock de la vitesse de la mémoire au niveau du système.







Disponibilité



Les produits de mémoire Micron Crucial DDR5 en densités de 8 Go, 16 Go et 32 Go sont disponibles dès maintenant sur crucial.com et dans le monde entier auprès des principaux magasins de détail et de vente en ligne, des revendeurs commerciaux et des intégrateurs de systèmes, améliorant ainsi les performances des systèmes et la productivité des utilisateurs sur tous les continents.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP