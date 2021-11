BIOSTAR annonce la gamme de cartes mères Z690.



BIOSTAR, annonce aujourd'hui les toutes nouvelles cartes mères de la série Intel Z690. Les cartes mères de la série Intel Z690 de BIOSTAR, dotées de nouveaux designs élégants et de technologies de pointe, sont enfin arrivées. Conçues pour faire fonctionner les derniers processeurs Intel de 12e génération, les nouvelles cartes mères de BIOSTAR sont idéales pour les joueurs qui cherchent à jouer aux meilleurs jeux AAA et pour les passionnés de PC qui ne demandent que le meilleur.















Avec trois nouveaux modèles de cartes mères ATX passionnants, BIOSTAR prévoit d'offrir la meilleure technologie aux masses. Les dernières cartes mères phares de BIOSTAR, la Z690 VALKYRIE, la Z690A VALKYRIE sont les vedettes du spectacle, construites avec de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités passionnantes, et la carte mère RACING Z690GTA est robuste, conçue pour les jeux occasionnels et les créateurs de contenu avec du style pour toute occasion.



Les dernières cartes mères Z690 VALKYRIE et Z690A VALKYRIE sont des cartes mères phares haut de gamme de BIOSTAR. Grâce à la prise en charge de PCIe- 5.0, ces cartes mères offrent une compatibilité matérielle optimale sur le marché. Elles sont également dotées de caractéristiques supplémentaires telles que la conception d'alimentation à 20 phases qui fournit une alimentation stable et continue à tous les composants, ce qui améliore considérablement les performances et la durabilité du système. En outre, la nouvelle Z690 VALKYRIE est compatible avec la mémoire DDR5, conçue pour tirer le maximum de performances des derniers modules de mémoire vive.



Avec un nouveau design unique de l'armure ornée des lignes de bataille roses et or de VALKYRIE, les cartes mères Z690 VALKYRIE et Z690A VALKYRIE sont de loin supérieures à celles de leurs concurrentes. Le nouveau système de dissipation de la chaleur intégré dans le couvercle du PCB blindé contient le dissipateur thermique à ailettes exclusif de BIOSTAR, offrant une solution de refroidissement active avec sa base en cuivre et sa plaque arrière en métal. Les cartes mères de la série VALKYRIE sont les cartes mères les plus recherchées du marché.



De plus, la nouvelle carte mère RACING Z690GTA est idéale pour les joueurs et les créateurs de contenu. Avec des caractéristiques visuellement époustouflantes et des fonctionnalités haut de gamme, la nouvelle elle est parfaite pour tous les cas d'utilisation. Dotée d'une conception d'alimentation à 17 phases et de superbes ajouts tels que VIVID LED DJ de BIOSTAR, BIOSTAR RGB SYNC et la fonctionnalité LED ROCK ZONE, la nouvelle carte mère RACING Z690GTA est la carte maîtresse du monde des cartes mères.



Le style, la grâce et la fonctionnalité de pointe sont les maîtres mots des nouvelles cartes mères de la série Intel Z690 de BIOSTAR. Les consommateurs qui ne veulent rien d'autre que ce qu'il y a de mieux peuvent être assurés que leur marque préférée a créé de nouveaux produits étonnants prêts à armer leurs postes de combat avec une puissance brute, une durabilité durable qui apporte la victoire sur le champ de bataille.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP