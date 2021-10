AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.10.4. Bêta.



Selon la société, le logiciel Radeon Adrenalin Edition est destiné à offrir aux joueurs un gameplay totalement immersif qui s'inspire du monde du jeu social et connecté d'aujourd'hui. Si vous souhaitez partager ou lire les expériences d'autres utilisateurs, nous avons un fil de discussion ouvert sur ces pilotes ICI même.



Radeon Software Adrenalin est la suite logicielle pour les cartes graphiques AMD Radeon. Elle offre aux joueurs, aux créateurs et aux passionnés une fidélité visuelle incroyable, des jeux ultra réactifs et des fonctions avancées pour exploiter tout le potentiel de leur expérience de jeu. Développé avec les joueurs à l'esprit.



Remarque : À partir de mai 2021, AMD ne propose plus de nouveaux pilotes pour Windows 7.



Problèmes corrigés



- Une corruption visuelle peut être observée en jouant à Marvel's Guardians of the Galaxy sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6800 Graphics.



Contenu du paquet



Le paquet d'installation de Radeon Software Adrenalin 21.10.4 contient les éléments suivants :



- Radeon Software Adrenalin 21.10.4 Driver Version 21.30.31.05 pour Windows 10 et Windows 11 (Windows Driver Store Version 30.0.13031.5001).



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



