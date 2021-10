LIAN LI lance le Galahad AIO UNI FAN SL Edition.



LIAN LI annonce le Galahad AIO UNI FAN SL Edition, une version améliorée du Galahad AIO avec les ventilateurs UNI FAN SL120. La paire offre une solution de refroidissement puissante avec un design haut de gamme, moins de câbles et un RGB unifié qui peut être contrôlé via le logiciel L-Connect 2 de LIAN LI.



















Le combo comprend le câble nécessaire pour connecter la pompe RGB de l'AIO à l'UNI HUB, ce qui en fait une meilleure valeur que si elle était achetée séparément. Déjà très appréciée par les utilisateurs de LIAN LI, la combinaison du Galahad AIO, un remarquable refroidisseur de CPU tout-en-un, et de l'UNI-FAN SL120, un ventilateur à emboîtement innovant qui réduit l'encombrement des câbles, nécessitait auparavant l'achat supplémentaire du kit de câbles ARGB pour les utilisateurs souhaitant gérer le RGB de leur pompe via L-Connect 2.



Galahad AIO



Grâce à la conception unique de sa pompe à trois chambres, le Galahad AIO peut offrir des performances thermiques et une gestion du bruit optimales avec un fonctionnement à moins de 20 dBA. La conception spéciale élimine les zones mortes du flux d'eau tout en fournissant un chemin direct et une pression maximale sur les ailettes de la plaque froide, ce qui entraîne une dissipation rapide de la chaleur.



UNI FAN SL120



Conçus comme des ventilateurs PWM à haute pression statique, les UNI FAN SL120 offrent d'excellentes performances avec des vitesses comprises entre 800 et 1900 tr/min, et des niveaux de bruit réduits à un maximum de 31 dBA, grâce à la technologie de roulement à fluide dynamique. Tout en fournissant un flux d'air suffisant, les LED adressables offrent un effet lumineux unique et personnalisable, visible à l'avant et à l'arrière. Incluant le meilleur des deux produits, le Galahad AIO UNI FAN SL Edition est livré avec le câble et le hub nécessaires pour unifier la gestion du RGB via le logiciel L-Connect 2. Le Galahad AIO UNI FAN SL Edition sera disponible en noir ou en blanc et en taille 240 ou 360. En outre, le Galahad AIO UNI FAN SL Edition comprendra le matériel de montage compatible avec le nouveau socket INTEL LGA 1700.



Disponibilité et Prix



Le Galahad AIO UNI FAN SL Edition est disponible en précommande à partir du 29 octobre 2021, au prix de 149.99 Dollars pour le 240, et 189.99 Dollars pour le 360.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D