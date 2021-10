GIGABYTE lance le kit de mémoire AORUS DDR5 5200MHz 32Go.

GIGABYTE lance le kit de mémoire AORUS DDR5 5200 MHz 32 Go.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd'hui le kit de mémoire AORUS DDR5 5200 MHz de 32 Go pour supporter la dernière plateforme Intel Z690 et atteindre un tout nouveau niveau de performance. Le kit de mémoire AORUS DDR5 32 Go 5200 MHz comprend deux mémoires DDR5 XMP 5200 MHz de 16 Go conçues pour offrir une fréquence et des performances supérieures à celles des mémoires DDR5 natives. Avec les cartes mères GIGABYTE Z690, elle permet de dépasser les limites de l'horloge mémoire pour améliorer les performances grâce à DDR5 XMP Booster et XMP 3.0 User Profile.



La nouvelle fonction On-Die ECC de la DDR5 met en évidence la correction d'erreur qui peut détecter et corriger les dommages les plus courants des données de la mémoire pour améliorer la stabilité des données. En outre, le dissipateur thermique en cuivre-aluminium avec revêtement en nano-carbone peut réduire efficacement la chaleur générée par les mémoires en fonctionnement à grande vitesse, offrant ainsi d'excellentes performances et évitant l'instabilité due à la surchauffe.







Le kit de mémoire AORUS DDR5 5200 MHz 32 Go est composé de deux mémoires DDR5 XMP 5200 MHz à double canal de 16 Go, et s'adapte parfaitement au support de la mémoire DDR5 sur la plateforme Intel Z690. La toute nouvelle architecture de mémoire se caractérise par une vitesse d'horloge élevée et une faible consommation d'énergie, ce qui permet d'activer la fonction DDR5 XMP Booster sur le kit mémoire AORUS DDR5 5200 MHz 32 Go avec les cartes mères GIGABYTE Z690 AORUS.



"DDR5 XMP Booster" peut détecter la marque de la mémoire dans les paramètres du BIOS pour permettre aux utilisateurs de choisir rapidement parmi plusieurs profils d'overclocking de la mémoire intégrés et pré-réglés, en augmentant la vitesse de la mémoire DDR native ou XMP DDR. En outre, "XMP 3.0 User Profile" permet aux utilisateurs de créer et de stocker des profils XMP pour libérer les performances extrêmes des mémoires.



Le kit de mémoire AORUS DDR5 5200 MHz 32 Go est doté de solutions thermiques robustes, notamment d'un dissipateur thermique en cuivre-aluminium avec revêtement en nano-carbone et d'un tampon thermique à haute conductivité, afin que les utilisateurs puissent être rassurés quant à l'overclocking de leur mémoire.



La chaleur générée par le circuit intégré de contrôle de l'alimentation et la puce mémoire peut être rapidement évacuée par le tampon thermique et le fond en cuivre, puis la chaleur s'échange à travers l'air entre le heatspreader en cuivre-aluminium avec revêtement en nano-carbone. La rainure découpée par CNC sur le répartiteur élargit la zone de dissipation de la chaleur pour fixer la chaleur soufflée par les ventilateurs du système et faire baisser la température.



Les utilisateurs n'ont plus à s'inquiéter des échecs d'overclocking causés par une surchauffe due à des opérations de mémoire à haute vitesse ou à une surtension. En ce qui concerne la sécurité des données, le kit de mémoire AORUS DDR5 5200 MHz 32 Go supporte la fonction de correction d'erreur "On-Die ECC", qui peut détecter et corriger la plupart des dommages courants aux données de la mémoire pour un fonctionnement plus stable du système par rapport à la DDR4 afin de réduire les problèmes inutiles.



Afin de fournir une stabilité supérieure et des performances ultimes de la mémoire, le kit mémoire AORUS DDR5 5200 MHz 32 Go a été mis en œuvre avec les éléments ultra durables de GIGABYTE et vérifié avec toutes les cartes mères de la gamme GIGABYTE. AORUS DDR5 5200 MHz 32 Go Memory Kit a été expédié et sera bientôt disponible sur le marché.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP