ASRock lance une gamme complète de cartes mères Intel Z690 dotées de technologies révolutionnaires.



Le leader mondial de la fabrication de cartes mères, ASRock, est fier d'annoncer sa nouvelle gamme complète de cartes mères équipées du chipset Intel Z690, une toute nouvelle plateforme de socket LGA1700 à associer aux derniers processeurs Intel CoreTM de 12ème génération, ouvrant des possibilités infinies avec PCI Express 5.0 et la mémoire haute vitesse DDR5.



Z690 Taichi







Conçue pour les utilisateurs qui recherchent des performances sans compromis, la ASRock Z690 Taichi est définitivement la carte mère qu'il leur faut. Cette carte mère a été dotée d'un design Dr.MOS 20 phases avec la toute dernière technologie SPS (Smart Power Stage) pour une alimentation plus fluide et plus ordonnée du processeur avec des performances améliorées et une capacité OC. Pour aller de pair avec les dernières et meilleures performances des processeurs Intel CoreTM de 12e génération, la Z690 Taichi est également capable de supporter le tout nouveau module DRAM DDR5, le slot DIMM renforcé est monté en surface sur la carte mère pour donner une meilleure résistance physique ainsi qu'un signal de mémoire plus stable, avec ce design révolutionnaire supérieur, il est capable d'overclocker de façon spectaculaire le module DRAM jusqu'à une fréquence folle.



Protégez vos données précieuses des pirates informatiques ! Le Z690 Taichi a ajouté de manière unique un port SATA & USB indépendant des autres, une fois cette fonctionnalité activée à partir des paramètres du BIOS, le port SATA & USB indépendant est coupé des autres ports pour empêcher les malwares et les ransomwares d'y accéder. L'USB4 Type-C avec la technologie Thunderbolt 4 est également disponible sur l'entrée/sortie arrière de cette carte mère, offrant un taux de transfert incroyable de 40 Go/s qui est parfait pour les périphériques de stockage externes à ultra-haute vitesse.



La série Phantom Gaming



Afin de doter le Z690 PG Velocita de l'arme ultime pour le jeu, ASRock a spécialement conçu un slot M.2 Key-M PCIe Gen5 x4 qui s'adapte à la dernière norme PCI Express 5.0 afin de doubler la bande passante par rapport à la génération précédente. Avec une vitesse de transfert époustouflante de 128 Gb/s, il est prêt à libérer tout le potentiel des futurs SSD ultrarapides.



La Z690 PG Riptide est le seul choix possible pour les joueurs qui ont besoin d'un compagnon fiable et puissant. Les éléments essentiels du jeu soigneusement sélectionnés, tels que les ports Lightning Gaming et le réseau Killer, vous permettent de jouer avec le meilleur matériel et la prise en charge de la dernière norme PCIe 5.0 ainsi que la conception robuste du VRM du CPU Dr.MOS avec ses grands dissipateurs thermiques vous donnent la confiance nécessaire pour jouer aussi fort que vous le souhaitez.



ASRock a intégré toutes les spécifications de luxe que vous pouvez imaginer dans cette petite bête : Thunderbolt 4 Type-C, Killer 2.5 Gbps LAN et WiFi 6E, 11 phase 105 A SPS Dr.MOS et aussi le support de DDR5 & PCIe 5.0, apportant une technologie innovante et des produits de haute qualité au marché Mini-ITX.



ASRock Steel Legend et Extreme Series







Les cartes mères ASRock Z690 Extreme et Z690 Steel Legend ont été conçues avec un PCB à 6 couches et des couches internes en cuivre de 2 onces, ce qui permet de réduire la température et d'augmenter l'efficacité énergétique pour l'overclocking ! Les utilisateurs peuvent facilement mettre à jour le BIOS via le bouton "BIOS Flashback" situé à l'arrière de l'IO avec une clé USB et une alimentation, sans CPU, RAM ou autres composants requis.



Chaque carte mère de cette série est équipée d'un LAN 2,5 Gb/s et d'un connecteur USB 3.2 Gen-2x2 en façade. Le réseau local à 2,5 Gb/s multiplie par 2,5 les performances de mise en réseau par rapport aux vitesses typiques de l'Ethernet domestique. Il est idéal pour le streaming et les sauvegardes NAS domestiques, les créateurs de contenu, les joueurs en ligne et les demandes des passionnés pour des jeux à faible latence, des transferts de fichiers plus rapides et des performances qui suivent celles des SSD modernes. De même, l'USB 3.2 Gen-2x2 est capable d'un débit de 20 Gbps, offrant l'accès le plus pratique pour les périphériques de stockage USB qui ont besoin de vitesses extrêmes.



Pro RS pour les constructeurs classiques







Avec un large éventail d'options disponibles, de l'entrée de gamme au haut de gamme, mini-ITX, mATX et ATX, ne cherchez pas plus loin car la série de cartes mères ASRock Z690 offre des performances incroyables, les meilleures caractéristiques de sa catégorie et des designs élégants dans toute sa gamme.



Pour plus d'informations, veuillez consulter : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP