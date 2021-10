Le GPU Navi 31 d'AMD, basé sur l'architecture RDNA 3 de nouvelle génération, aurait été mis au point.



AMD travaille d'arrache-pied pour préparer sa gamme RDNA 3 de nouvelle génération et il semble que le GPU phare Navi 31 de la prochaine gamme Radeon RX ait été dévoilé aujourd'hui. Un tweet de l'auteur de la fuite, Greymon55, suggère qu'AMD a dévoilé sa puce graphique phare pour 2022.







Le GPU Navi 31 alimenté par l'architecture RDNA 3 d'AMD, destiné à la prochaine génération de cartes graphiques Radeon RX, serait en cours de commercialisation







Au mois d'août, le même divulgateur a rapporté qu'AMD allait mettre au point son GPU RDNA 3 phare, le Navi 31, dans deux mois et il semble qu'aujourd'hui soit le jour J puisque le divulgateur a maintenant tweeté que le GPU phare est prêt ! L'enregistrement ne signifie pas que nous sommes proches du lancement, mais c'est l'une des nombreuses étapes clés du développement d'une puce. Il faudra un certain temps avant que la puce soit mise sous tension par AMD elle-même, puis nous commencerons à voir les premiers échantillons d'ingénierie commencer à être distribués aux partenaires clés.



Quant au lancement, la série AMD Radeon RX 7000 basée sur RDNA 3 est attendue dans la seconde moitié de 2022. Nous sommes donc encore loin du lancement, mais il est bon d'entendre de tels jalons de développement en provenance de l'arrière-cour.



AMD RDNA 3 Navi 31 GPU pour les séries Radeon RX 7800/7900



Le GPU AMD Navi 31, la puce phare du RDNA 3, alimenterait la carte graphique Radeon RX 7900 XT de nouvelle génération. Nous avons entendu dire qu'AMD abandonnerait les CU (Compute Units) au profit des WGP (Work Group Processors) sur ses GPU RDNA 3 de nouvelle génération.







La configuration GPU Navi 31 présentée ici comporte deux GCD (Graphics Core Die) et un seul MCD (Multi-Cache Die). Chaque GCD possède 3 Shader Engines (6 au total) et chaque Shader Engine possède 2 Shader Arrays (2 par SE/6 par GCD/12 au total). Chaque Shader Array est composé de 5 WGP (10 par SE/30 par GCD/60 au total) et chaque WGP comporte 8 unités SIMD32 avec 32 ALU (40 SIMD32 par SA/80 par SE/240 par GCD /480 au total). Ces unités SIMD32 se combinent pour former 7 680 cœurs par GCD et 15 360 cœurs au total.



Le MCD Navi 31 (RDNA 3) sera relié aux deux GCD via une interconnexion Infinity Fabric de nouvelle génération et disposera de 256 à 512 Mo de cache Infinity. Chaque GPU devrait également disposer de 4 liens de connexion mémoire (32 bits). Cela représente un total de 8 contrôleurs de mémoire 32 bits pour une interface de bus de 256 bits.







Plusieurs rumeurs affirment que les prochains GPU RDNA 3 vont surpasser tout ce que NVIDIA a à offrir en termes de performances de rastérisation. Il semble qu'AMD va prendre les devants en proposant les premiers GPU alimentés par MCM dans sa gamme de cartes graphiques Radeon RX. Mais dans le même temps, NVIDIA devrait rapidement passer à sa gamme de GPU MCM qui offrira un gain de performance de plus de 3x par rapport aux GPU Ampère.



Configurations des GPU AMD RDNA 3 Navi 3X (préliminaires)







