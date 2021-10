TEAMGROUP lance le SSD T-FORCE CARDEA A440 PRO.



TEAMGROUP présente le T-FORCE CARDEA A440 PRO M.2 PCIe SSD avec des vitesses de lecture/écriture ultra rapides allant jusqu'à 7 400/7 000 Mo/s. Les interfaces A440 PRO sont capables d'atteindre les vitesses maximales théoriques des interfaces Gen4x4, offrant aux joueurs un équipement imprenable pour assurer la victoire.







L'A440 PRO est équipé d'un dissipateur thermique unique en aluminium à ailettes, qui a été conçu avec une structure optimale pour l'élimination de la chaleur en utilisant le flux d'air et la ventilation pour fournir les meilleures performances possibles. Les ailettes en aluminium sont organisées de manière à augmenter les surfaces de refroidissement, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la dissipation de la chaleur. Grâce à la combinaison sophistiquée d'une ventilation et d'un refroidissement de surface amélioré, l'A440 PRO est 48 % plus froid que les SSD conventionnels qui ne disposent pas de refroidissement supplémentaire.



Il empêche l'apparition de baisses de vitesse causées par les températures élevées créées lors des opérations à grande vitesse, ce qui permet aux SSD de dépasser des niveaux de performance auparavant inatteignables. Le SSD T-FORCE CARDEA A440 PRO est également proposé en option avec un dissipateur thermique révolutionnaire en graphène ultra-fin, qui utilise le graphène comme moyen de refroidissement pour tirer parti de l'excellente conductivité thermique du matériau et fournir un environnement de refroidissement plus efficace.



L'efficacité du refroidissement est augmentée de 9 % grâce à la conception ultra-mince, qui est également entièrement compatible avec une large gamme de cartes mères. Les deux modules de dissipation thermique sont vendus séparément, et chacun est disponible en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Les deux modules de dissipation thermique sont vendus séparément. En fonction de leurs besoins et de leurs préférences en matière de plate-forme, les joueurs peuvent se constituer le meilleur arsenal de jeu.







La prise en charge des dernières normes NVME1.4, la compatibilité avec les normes PCIe3.0 et 4.0, ainsi que l'utilisation de la dernière technologie RRL (Read Recovery Level) pour prolonger la durée de vie du SSD sont autant de caractéristiques de l'A440 PRO. Grâce à sa technique révisée de segmentation des jeux NVM et au PLM (Predictable Latency Mode), la QoS (Quality of Service) du système est améliorée, ce qui permet au SSD A440 PRO d'offrir des performances de pointe et de répondre aux attentes élevées des joueurs pour une expérience de stockage ultime.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D