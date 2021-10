AGON By AOC annonce de nouveaux casques et souris de jeu.



AGON by AOC - élargit sa gamme de périphériques de jeu avec deux nouvelles souris (AOC GM510 et GM530) et un casque sans fil (AOC GH401). Équipées de capteurs Pixart de haute qualité et de caractéristiques de conception bien pensées, y compris des effets lumineux RVB personnalisables, chacune de ces souris constitue un excellent complément à l'inventaire des joueurs débutants, des joueurs de base et des joueurs invétérés. Et pour les joueurs qui ne veulent pas être gênés par des câbles lorsqu'ils communiquent avec leurs coéquipiers, le casque de jeu GH401 utilise la technologie sans fil 2,4 GHz pour transférer l'audio et offre un son clair et percutant avec un renforcement des basses grâce à ses haut-parleurs en néodyme de 50 mm.







Avant de s'aventurer dans un donjon de haut niveau pour tuer des orcs et des dragons, tout aventurier doit s'assurer d'enchanter son équipement, de remplir des potions et de faire monter son personnage en niveau - tout comme les joueurs d'aujourd'hui, qui comptent également sur un équipement de jeu de haut niveau pour exceller dans leur jeu. Une souris ergonomique et légère, qui s'adapte parfaitement à la main de l'utilisateur, est essentielle pour réaliser ces tirs de précision à 360° sans lunettes dans une zone chaude. En tant que principal dispositif de contrôle des jeux sur PC, les souris de jeu sont l'arme principale des joueurs et doivent être choisies avec soin.



La précision au bout des doigts avec les souris de jeu AOC







Ce n'est que récemment que l'ensemble de la gamme de jeux a été rebaptisée "AGON by AOC", au service des joueurs de tous niveaux dans trois catégories : les aventuriers d'entrée de gamme (AOC GAMING), les héros ambitieux (AGON) et les légendes professionnelles (AGON PRO).



La gamme de périphériques de jeu AGON by AOC comprend déjà trois souris de jeu pour différents niveaux de compétence, la GM200 d'entrée de gamme, la GM500 de milieu de gamme certifiée NVIDIA Reflex pour une latence extrêmement faible et la souris AGON AGM700 haut de gamme avec ses poids amovibles pour un réglage plus fin.



Désormais, les GM530 et GM510 rejoignent les souris de jeu de la série 500 dans la catégorie AOC GAMING. La GM530 d'AOC GAMING est une souris très ergonomique pour droitiers, dotée de deux poignées latérales en silicone injecté qui aident les joueurs à maintenir la souris en place et à suivre leur cible dans les lobbies de jeux professionnels où ils doivent être très précis. Son capteur Pixart PMW3389 haut de gamme assure un suivi précis avec 16 000 DPI réels. La souris utilise des commutateurs Kailh pour un retour d'information exceptionnel et des réponses rapides avec une durabilité élevée (80 millions de clics) digne des pros.



Le revêtement UV mat et agréable pour la peau de la surface avant est confortable et agréable au toucher. En plus des boutons primaires gauche/droite et du bouton de la molette, l'AOC GM530 utilise deux boutons pour le pouce sur la gauche et deux boutons supplémentaires sous la molette. Les boutons sont entièrement personnalisables grâce au logiciel AOC G-Menu, qui permet également à deux zones RVB distinctes de la souris de se synchroniser avec l'éclairage RVB Light FX du reste de l'écosystème AGON. La GM530 est livrée avec un câble tressé et un connecteur USB plaqué or.



La GM510 est une souris pour droitiers dotée d'un motif unique en nid d'abeille, ce qui la rend très légère, avec un poids de 58 g seulement (sans le câble). Comme la souris est si légère, il ne faut presque aucun effort pour la déplacer avec des réflexes rapides dans des situations serrées, ce qui signifie parfois une victoire ou une défaite dans un titre FPS compétitif. La conception de la coque ventilée la rend également moins susceptible de devenir moite et glissante, ce qui est parfait pendant les étés chauds.



Tout comme le GM530, le GM510 utilise des interrupteurs Kailh durables (80 millions de clics), tactiles et confortables, ainsi que le même capteur Pixart haut de gamme que le GM530 pour suivre les mouvements avec précision, même lors de manœuvres à forte accélération. Les six boutons (dont deux boutons pour le pouce) sont entièrement personnalisables avec le logiciel AOC G-Menu et la zone RVB unique peut également être synchronisée avec d'autres appareils AGON.



Écoutez les pas des héros avec le GH401 polyvalent d'AOC GAMING







AGON by AOC a lancé deux casques de jeu filaires en mars, le GH200 avec une prise jack 3,5 mm et un son stéréo, et le GH300 avec une connexion USB et un son surround virtuel 7.1. Les deux casques utilisent des haut-parleurs en néodyme de 50 mm pour offrir un son riche et clair dans une gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz.



Désormais, pour les joueurs à la recherche d'une plus grande liberté de mouvement pendant les sessions de jeu intenses, AGON by AOC propose le nouveau casque de jeu sans fil AOC GAMING GH401, qui utilise une technologie sans fil de 2,4 GHz pouvant atteindre 10 mètres. Il peut également être connecté avec une prise stéréo de 3,5 mm si la connexion sans fil n'est pas nécessaire, ce qui en fait le roi des deux mondes. La batterie intégrée est capable de délivrer du son pendant 17 heures (à un réglage de volume de 50 %) et peut être rechargée via la connexion moderne USB-C.



Le GH401 est également équipé du même haut-parleur en néodyme de 50 mm loué pour son son propre et haute-fidélité, et doté du même revêtement protéiné confortable en similicuir et de la même mousse à mémoire de forme que les GH200 et GH300, ce qui le rend apte aux longues sessions de jeu. Le microphone amovible à réduction de bruit peut être ajusté pour un meilleur confort et une distance optimale pour une parole claire, tandis que les commandes intégrées offrent un accès facile aux boutons de sourdine et de volume. Le GH401 est compatible avec les PC, PS4 et PS5.



Prix et disponibilité



- Les souris de jeu AOC GM530 et GM510 seront disponibles à partir de novembre 2021 aux prix de vente conseillés de 44.90 euros et 42.50 euros, respectivement.

Le casque de jeu AOC GH401 sera également disponible à partir de novembre 2021 au prix de 81.90 euros.



