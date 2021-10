Kingston FURY libère les performances de la DDR5 !



La DDR5 FURY Beast de Kingston arrive en synchronisation avec le lancement du chipset Z690 et des processeurs Intel Core de 12e génération (nom de code "Alder Lake-S"). Il s'agit de la première plateforme à utiliser cette nouvelle norme de mémoire, ce qui permet à un public mondial de bénéficier des avancées de la DDR5 en matière de performances et d'intégrité des données.







Pour aller encore plus loin en termes de vitesse, de capacité et de fiabilité, la mémoire DDR5 Kingston FURY Beast propose un arsenal de fonctionnalités améliorées telles que l'ECC on-die (ODECC) pour une meilleure stabilité à des vitesses extrêmes, deux sous-canaux 32 bits pour une efficacité accrue et un circuit intégré de gestion de l'alimentation (PMIC) intégré au module pour fournir de la puissance là où elle est le plus nécessaire. Qu'il s'agisse de jouer dans les configurations les plus extrêmes, de diffuser des flux en direct en 4K+ ou de réaliser des animations et des rendus 3D de grande envergure, la mémoire DDR5 Kingston FURY Beast offre le niveau supérieur nécessaire tout en associant de manière transparente style et performances.







“Nous sommes ravis que la DDR5 soit enfin là et qu’elle fasse partie de la gamme Kingston FURY, destinée aux gamers,” déclare Iwona Zalewska, DRAM Business Manager, Kingston EMEA, “Nous sommes fiers que les utilisateurs puissent l’utiliser en toute confiance, sachant que la DDR5 Kingston FURY Beast a été testée et approuvée par MSI®, ASUS®, ASRock®, et Gigabyte™, les plus grands fabricants de cartes mères au monde2.”



Avec des avancées supérieures en termes de vitesse, Plug N Play à 4800 MHz1, la mémoire DDR5 Kingston FURY Beast est idéale pour les joueurs et les passionnés à la recherche de performances accrues pour leurs plateformes de nouvelle génération.



Par ailleurs, la mémoire DDR5 Kingston FURY Beast est certifiée Intel XMP 3.0-Ready, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent s'attendre à un overclock facile, stable et certifié. Enfin, de nouvelles fonctionnalités permettent de créer des expériences de jeu uniques avec deux profils personnalisables pour les vitesses et les timings.



La DDR5 Kingston FURY Beast est disponible en modules simples de 16 Go et en kits de 2, à des vitesses de 4 800 MHz et 5 200 MHz. Elle bénéficie d'une garantie limitée à vie et de la fiabilité légendaire de Kingston.



Voici les barrettes :







Caractéristiques et spécificités de la DDR5 Kingston FURY Beast :



- Vitesse de démarrage plus élevée : Avec une vitesse de démarrage dynamique de 4 800 MHz, la DDR5 est 50 % plus rapide que la DDR4.

- Stabilité améliorée pour l'overclocking : La technologie ECC sur puce (ODECC) permet de maintenir l'intégrité des données afin d'assurer des performances optimales lorsque l’on repousse les limites !

- Efficacité accrue : Grâce au doublement des banques et de la longueur des rafales et à deux sous-canaux 32 bits indépendants, la gestion exceptionnelle des données de la DDR5 brille avec les derniers jeux, programmes et applications exigeants.

- Intel XMP 3.0-Ready et certifié : Timings, vitesse et tension pré-optimisés avancés pour des performances d'overclocking et sauvegarde de nouveaux profils personnalisables par l'utilisateur grâce à un PMIC programmable.

- Qualifié par les plus grands fabricants de cartes mères au monde2: Testé et approuvé pour pouvoir construire et mettre à niveau en toute confiance sur sa carte mère préférée.

- Diffuseur de chaleur à faible gabarit : Le diffuseur de chaleur nouvellement conçu combine un style audacieux et une fonctionnalité de refroidissement prodigieuse.



Capacités :



- Simple – 16 Go,

- Kits de 2 – 32 Go.



- Fréquences : 4 800 MHz, 5 200 MHz,

- Latences : CL38, CL40,

- Voltage : 1.1 V, 1.25 V,

- Température en fonctionnement : 0 °C-85 °C,

- Dimensions : 133,35 mm x 34,9 mm x 6,62 mm.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



KINGSTON