GIGABYTE présente les dernières cartes mères Z690 AORUS.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd'hui les cartes mères de jeu Z690 AORUS qui prennent parfaitement en charge les derniers processeurs Intel Core de 12e génération. Dotée d'un design VRM numérique à 20+1+2 phases, chaque phase pouvant contenir jusqu'à 105 ampères, et d'un dissipateur thermique Fins-Array III amélioré, la gamme Z690 AORUS de GIGABYTE est équipée du meilleur design d'alimentation et de la meilleure gestion thermique pour libérer les performances extrêmes et la capacité d'overclocking optimisée sur la nouvelle génération de processeurs Intel Core multi-cœurs de la série K.



Les PCB, slots et composants PCIe 5.0 sont également implémentés dans les cartes mères Z690 AORUS de GIGABYTE pour une performance et une stabilité accrues. Les emplacements mémoire SMD exclusifs avec masque de blindage métallique pour l'anti-interférence et le réglage BIOS de l'overclocking de la mémoire DDR5 offrent des signaux plus stables à la mémoire, ce qui permet aux utilisateurs de booster les performances XMP et d'overclocking avec stabilité.



Certaines cartes mères GIGABYTE Z690 AORUS offrent des E/S riches en fonctionnalités avec un bouclier E/S intégré ainsi que le tout nouveau design Thermal Guard III, Smart Fan 6 et bien plus encore. Performance, gestion de l'énergie, thermique, audio, les cartes mères GIGABYTE Z690 AORUS remplissent toutes les conditions pour les utilisateurs qui cherchent à faire passer leur puissance informatique au niveau supérieur.



















" Avec l'arrivée de la nouvelle génération de plateforme Intel Z690 et du processeur Core de 12ème génération, GIGABYTE a également lancé les dernières cartes mères pour fournir aux utilisateurs des produits ultra durables avec une compatibilité premium, des performances révolutionnaires et une température basse grâce à une alimentation, une dissipation thermique et des extensions optimisées ", a déclaré Jackson Hsu, directeur de la division de développement de produits GIGABYTE Channel Solutions. "Les cartes mères GIGABYTE Z690 sont conçues pour les concepteurs professionnels et les utilisateurs puissants qui recherchent la performance.



Dotées d'une alimentation numérique 20+1+2 phases maximum, d'une dissipation thermique VRM haut de gamme, d'un PCB 2Oz, d'une conception de dissipation thermique du fond de panier en nano-carbone, de composants haut de gamme et d'une fonction de réglage exclusive, les cartes mères GIGABYTE Z690 améliorent les performances globales et d'overclocking du CPU et des mémoires. De plus, grâce à la prise en charge de la carte graphique PCIe 5.0, à la configuration de plusieurs matrices de disques PCIe 4.0 M.2, à la mise en réseau à ultra-haute vitesse de 2.5G et plus, etc., et aux réglages professionnels de la R&D, les cartes mères GIGABYTE Z690 offrent des performances impressionnantes et une grande stabilité. Elles constituent sans aucun doute le choix idéal pour les utilisateurs haut de gamme qui recherchent des performances extrêmes sur la plate-forme Intel Z690."



La conception de l'alimentation à 20+1+2 phases améliore la stabilité d'overclocking des processeurs Les processeurs Intel Core de 12e génération marquent un changement dans la conception du processus à la fois sur l'architecture et le nouveau socket LGA1700, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent pas rester avec les processeurs précédents en modifiant le firmware ou les détails du matériel en raison d'un socket incompatible. La nouvelle architecture est dotée de la technologie Intel 7 stepping et de la conception "hybride" du P-Core et du E-Core, qui non seulement augmentent les performances théoriques, mais permettent également aux processeurs de passer dynamiquement d'un fonctionnement à haute performance à un mode d'économie d'énergie à faible charge.



Cela permet aux utilisateurs de tirer pleinement parti des processeurs en fonction des exigences de fonctionnement du système. Avec jusqu'à 20+1+2 phases dont chacune de Vcore et Vcc GT peut contenir jusqu'à 105 ampères par sa conception Smart Power Stage, tandis que Vcc AUX peut contenir 70 ampères par deux ensembles de conception DrMOS, le fleuron des cartes mères de jeu GIGABYTE Z690 AORUS débloque le plein potentiel des nouveaux processeurs et améliore les performances d'overclocking extrêmes sur les multi-cœurs. En même temps, les divers composants de qualité supérieure avec les sockets à broches solides peuvent fournir une alimentation plus stable et dissiper la chaleur plus efficacement lors d'opérations de charge lourde ou d'overclocking pour empêcher l'étranglement du CPU par surchauffe, ainsi que pour fournir jusqu'à 2300 Amps pour fournir le meilleur équilibre de puissance.



En outre, l'ajout de condensateurs en polymère de Tantale améliore la réponse transitoire du VRM entre les charges élevées et faibles, augmentant la stabilité et la pureté de l'alimentation des processeurs afin que les utilisateurs n'aient pas à s'inquiéter des défaillances d'overclocking causées par une alimentation instable. Lors d'un overclocking extrême, l'Intel Core i9-12900k a atteint la fréquence de 8 GHz.



Conception avancée de la disposition, overclocking remarquable de la mémoire



GIGABYTE introduit la mémoire DDR5 à partir des cartes mères Intel Z690 grand public supportant la DDR4, et prépare différentes cartes mères Z690 pour les utilisateurs en fonction de la demande du marché et des différences de positionnement. Les modèles DDR4 sont aussi performants que ceux de la dernière génération, tandis que les modèles DDR5 bénéficient de la nouvelle architecture mémoire qui permet une vitesse de 4800 MHz avec une efficacité énergétique élevée, une faible latence et une faible consommation d'énergie. Outre le fameux Shielded Memory Routing, les cartes mères GIGABYTE Z690 adoptent également les derniers DIMM de mémoire SMD et un double blindage métallique pour que les utilisateurs puissent profiter de performances d'overclocking de mémoire de premier ordre avec plus de durabilité et de stabilité. Le test réel confirme également l'augmentation des performances d'overclocking LN2 jusqu'à 8000 MHz et plus.



Afin d'offrir aux utilisateurs des performances d'overclocking de mémoire remarquables, les cartes mères GIGABYTE Z690 AORUS intègrent de nombreuses technologies améliorées. Améliorée par une conception exclusive, la fonction "DDR5 Unlocked Voltage" permet de déverrouiller la plage de réglage de la tension native de la mémoire DDR5, ce qui permet aux utilisateurs d'atteindre une horloge mémoire plus élevée avec plus de stabilité.



De plus, les paramètres du BIOS sont optimisés en conséquence, et la fonction "DDR5 Auto Booster" peut augmenter la fréquence native de la DDR5 de 4800 MHz à 5000 MHz d'un simple clic, et booster automatiquement vos mémoires après le chargement de Windows. Cela permet d'améliorer les performances en utilisation réelle. "DDR5 XMP Booster" permet aux utilisateurs de choisir rapidement parmi plusieurs profils d'overclocking de mémoire intégrés et pré-réglés. "XMP 3.0 User Profile" permet aux utilisateurs de créer et de graver eux-mêmes des profils XMP pour libérer les performances extrêmes des mémoires.



La technologie Fins-Array III complétée par un tampon thermique à coefficient élevé

Pour améliorer la dissipation thermique globale, les cartes mères GIGABYTE Z690 AORUS MASTER et supérieures sont dotées de la nouvelle génération de la technologie Fins-Array III qui permet d'agrandir la surface de l'ailette thermique jusqu'à 9 fois celle d'un dissipateur traditionnel, ce qui permet d'évacuer davantage de chaleur lorsque l'air frais passe à proximité pour une dissipation thermique avancée.



Le design Direct-Touch Heatpipe II présente un heatpipe de 8 mm à contact direct avec une distance réduite et une surface de contact accrue entre le heatpipe et le dissipateur thermique pour abaisser les températures plus rapidement. Parallèlement, certaines cartes mères GIGABYTE Z690 AORUS mettent en œuvre une nouvelle génération de coussins thermiques LAIRD 9 W/mK dans la zone VRM qui offre une dissipation thermique nettement améliorée par rapport aux coussins thermiques traditionnels.



En outre, certaines cartes mères AORUS sont dotées d'une plaque arrière en métal avec un revêtement en nano-carbone pour une conception thermique élégante, tandis que plusieurs modèles Z690 AORUS conservent la plaque métallique d'une seule pièce entièrement couverte sur la zone MOS de la conception précédente pour assurer une dissipation thermique plus efficace. Les multiples ailettes et la surface rainurée offrent une zone de dissipation deux fois plus grande que le design traditionnel, ce qui améliore considérablement la convection et la conduction de la chaleur en permettant à un plus grand nombre de flux d'air de passer à travers le dissipateur.



Les cartes mères GIGABYTE Z690 adoptent un PCB à 6 couches et plus, voire 10 couches sur les modèles haut de gamme. La couche d'alimentation et la couche de masse utilisent toutes deux du cuivre 2OZ pour une meilleure dissipation de la chaleur lors des opérations à haute vitesse du CPU, afin d'éviter les ralentissements dus à la surchauffe. En plus de la conception thermique matérielle du VRM, les cartes mères GIGABYTE Z690 continuent de mettre en œuvre la technologie Smart Fan 6 et la fonction EZ Tuning pour une allocation plus flexible des ventilateurs, un réglage plus facile des réglages fins et un mode de réglage manuel avancé. Les utilisateurs peuvent désormais contrôler davantage le réglage de la température du système de jeu pour un équilibre optimal entre silence, fraîcheur et hautes performances.



Soyez prêt pour l'avenir avec la nouvelle génération de PCIe et le design M.2



Les processeurs Intel Core de 12e génération avec le chipset Z690 prennent en charge les dernières spécifications PCIe 5.0. Pour répondre à la bande passante à haut débit requise par la prochaine génération de cartes graphiques, les cartes mères GIGABYTE Z690 AORUS adoptent intégralement le design PCIe 5.0 et sélectionnent les composants des circuits imprimés, des emplacements PCIe et même des contrôleurs pour fournir une qualité de signal optimisée et se préparer aux technologies futures.



Le tout nouveau design de blindage du slot PCIe 5.0 renforce encore la résistance pour une meilleure durabilité. En outre, toutes les cartes mères Z690 AORUS ATX sont équipées de quatre emplacements PCIe 4.0 M.2. Grâce à la prise en charge de VMD sur la plate-forme Z690, les configurations RAID sont activées par l'intégration de la disposition du CPU et du chipset pour fournir un taux d'accès de plus de 20000 Mo/s. Lorsqu'il s'agit de fonctionnement à grande vitesse, la conception de la dissipation de la chaleur devient cruciale pour les SSD.



Le dissipateur thermique agrandi de certaines cartes mères Z690 AORUS et le brevet Thermal Guard XTREME de GIGABYTE, qui est amélioré par un dissipateur thermique plus haut, plus large et plus grand avec un caloduc, fournissent un refroidissement optimal pour les SSD PCIe 4.0 M.2 afin d'éviter l'étranglement thermique lors des opérations à grande vitesse.



Réseau ultrarapide, effets sonores extraordinaires, puissantes capacités d'extension



La gamme GIGABYTE Z690 AORUS est équipée d'Ethernet 2.5Gb, voire 10Gb sur les modèles phares, et du réseau Intel WiFi 6E 802.11ax pour les options réseau les plus complètes et les plus flexibles. En outre, les cartes mères GIGABYTE Z690 AORUS intègrent les dernières technologies pour répondre aux besoins, notamment les emplacements USB 3.2 Gen2x2, 3.2 Gen2 et les extensions Thunderbolt 4 / USB 4. L'ajout des boutons QFLASH+ et Clear CMOS permet aux utilisateurs de dépanner leur système ou de mettre à jour leur BIOS sans installer de processeur.



Le haut de gamme GIGABYTE Z690 AORUS utilise un moteur audio à haut SNR et l'associe aux condensateurs audio de qualité studio WIMA FKP2, et intègre ESS SABRE DAC avec DTS:X Ultra pour offrir un son haute fidélité pour une expérience sonore des plus abondantes, que ce soit pour les jeux ou les divertissements. La carte mère phare Z690 AORUS XTREME présente le DAC USB ESSential HEX, qui est intégré au codec audio ESS SABRE HiFi ES9280A pour traiter séparément les canaux audio gauche et droit, il présente parfaitement l'effet de filtre apodisant linéaire, réduit la distorsion du mode linéaire pur, et augmente encore la profondeur et l'ouverture de la réverbération de la scène sonore.



Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience audio plus immersive sans dégradation de la qualité sonore causée par la conception de la disposition audio dans le châssis. Le DAC USB ESSential HEX offre également une sortie audio jusqu'à 40 KHz, ce qui permet aux joueurs de ressentir une expérience sonore des plus réalistes et des effets de divertissement agréables au-delà des limites physiologiques.



En plus des conceptions exclusives ci-dessus, les cartes mères GIGABYTE Z690 AORUS continuent de prendre en charge l'éclairage numérique par LED et l'interface graphique de paramétrage du BIOS qui affiche les informations clés telles que les vitesses d'horloge, la mémoire, les périphériques de stockage, les paramètres d'état des ventilateurs et d'autres informations matérielles importantes de manière plus intuitive et conviviale. Parallèlement, la technologie Q-Flash permet aux utilisateurs de flasher un fichier BIOS sans installer de CPU, de RAM, de GPU et d'autres périphériques.



En plus des modèles AORUS, Gigabyte lance également trois cartes mères de la série Z690 AERO pour les créateurs. La dernière série Z690 AERO libère parfaitement les performances extrêmes des processeurs de nouvelle génération, et fournit des performances thermiques remarquables pour assurer un fonctionnement stable du système. Grâce à la prise en charge de la dernière norme PCIe 5.0, la gamme Z690 AERO répond aux exigences de bande passante à haut débit de la prochaine génération de cartes graphiques d'une part, et offre une qualité de transfert des signaux optimisée d'autre part.



La gamme est équipée de quatre emplacements M.2 PCIe 4.0 avec un design blindé pour offrir aux créateurs une capacité de stockage suffisante avec un refroidissement optimal sans se soucier de l'étranglement thermique en fonctionnement à grande vitesse.



Les Z690 AERO G et Z690 AERO G DDR4 sont dotés de la fameuse technologie VisionLINK, qui permet la transmission de données et de vidéos sur la base de l'interface USB Type-C et fournit une alimentation jusqu'à 60 W pour les écrans à stylet haut de gamme. La technologie VisionLINK permet de partager les performances de la carte graphique haut de gamme vers les écrans à stylet via l'interface DP_IN, ce qui promet aux créateurs un environnement de travail plus fluide en évitant l'encombrement des câbles et en économisant plus de temps, d'espace et d'efforts sur la création de contenu.



Le VisionLINK TB du Z690 AERO D est une version avancée de la technologie VisionLINK, qui prend en charge toutes les fonctionnalités de Thunderbolt 4 ainsi qu'une alimentation de 60 watts. En outre, les caractéristiques de l'Ethernet 2,5Gbit, du réseau Intel WiFi 6E 802.11ax, de l'USB 3.2 Gen2x2 et de l'interface Type-C en façade aident également les créateurs à améliorer considérablement leur efficacité au travail.



Les cartes mères GIGABYTE Z690 AORUS offrent une gamme variée de caractéristiques attrayantes qui en font le meilleur choix pour les plates-formes informatiques et de jeu haut de gamme.



