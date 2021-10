Le 10 mai dernier, CHERRY l'un des principaux fabricants mondiaux de périphériques d'entrée et de contacteurs pour claviers mécaniques, annonçait l'acquisition d'Active Key GmbH & Co. KG un fabricant allemand de premier plan de claviers et souris pour le secteur médical et l’industrie. Depuis, CHERRY a intégré à son offre les produits Active Key pour répondre à la demande croissante des clients en périphériques informatiques lavables et présente aujourd’hui la gamme Medical Key. Les claviers et souris de la gamme Medical Key sont hygiéniques et offrent un vrai confort d’utilisation. En raison de leur forme particulière et de l'espace entre chaque touche, les claviers standard sont difficiles, voire impossibles à désinfecter. Les claviers Medical Key sont quant à eux protégés contre les saletés et les liquides par une membrane de silicone. Cette surface unique, sans interstices, est conçue pour faciliter la désinfection et protège ainsi les utilisateurs contre la propagation des germes. Il en va de même pour les souris. Résistants à la plupart des produits de nettoyage et de désinfection couramment utilisés dans les applications médicales, ils sont recommandés partout où l'hygiène est une priorité absolue : cabinets dentaires, hôpitaux, salles d’opérations, laboratoires, industrie agro-alimentaire mais également dans les environnements humides. Outre les claviers pour PC avec disposition standard, Active Key propose des claviers et souris hygiéniques de différents types : avec ou sans fil, avec ou sans pavé numérique, avec protection IP65 ou entièrement étanches IP68, permettant un nettoyage intégral par immersion.