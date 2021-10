nerdytec présente l'édition Titan du Couchmaster CYCON²

nerdytech, marque pionnière du « couchgaming » présente la toute nouvelle édition Titan du célèbre CYCON2, une édition exclusive et en tirage limité. Fort des raffinements du modèle original, tels les 6 ports USB 3.0 intégrés et la gestion intelligente des câbles, la marque mise sur la noblesse des matériaux composant le Couchmaster CYCON2 édition Titan. Ce nom n’a d’ailleurs pas été choisi au hasard, puisque ce nouveau modèle adopte des éléments en titane tandis que ses deux coussins revêtent un cuir nappa haute qualité.



Prenez le contrôle avec style depuis votre canapé L’édition Titan du Couchmaster CYCON2 adopte des dimensions généreuses et repose sur deux longs coussins confortables. La structure sophistiquée permet de travailler et de jouer confortablement depuis son canapé tout en adoptant une posture ergonomique pour combattre efficacement les tensions et la fatigue. La conception dissociée des éléments du lapboard permet de se lever à tout moment tout en participant à un rangement rapide. Grâce à des finitions de haute qualité et à l’utilisation de matériaux nobles, tels que le titane et le cuir nappa souple, l’édition Titan s’intègre aisément dans un salon design.



La fin des câbles emmêlés Visuellement convaincante, l’édition Titan du CYCON2 est idéale à l‘usage, le modèle disposant notamment de divers ports USB et de rangements astucieux :

- Connectez tous vos appareils grâce aux 6 ports USB 3.0 et à la charge rapide qui équipe l’un des ports,

- Agencez facilement vos câbles grâce à l’espace dédié situé à l’intérieur du lapboard et accessible via deux panneaux, nerdytec a de plus imaginé sa solution en vue d’éviter la multiplication des câbles dans votre salon : un câble spécialement conçu pour le CYCON2 connecte directement l’ordinateur au Couchmaster, tandis qu’un bloc d’alimentation livré avec le lapboard fournit toute l’énergie nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble.



Prix et disponibilité L’édition Titan du Couchmaster CYCON2 est proposée en série limitée avec un tirage de 333 exemplaires dans la boutique en ligne de nerdytec et sur Amazon au prix de 399 euros.