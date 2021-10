L'Intel Core i9-12900K bat plusieurs records mondiaux à 6,8 GHz.



Après une attente incroyablement longue, Intel a officiellement annoncé les processeurs Alder Lake de 12e génération, les premiers composants hétérogènes grand public qui prennent en charge DDR5 et PCIe 5.0. Notre gourou de l'overclocking Allen 'Splave' Golibersuch n'a pas perdu de temps pour battre quelques records mondiaux avec les nouvelles puces hybrides lors de l'événement diffusé en direct par Intel.







Avec l'aide de quelques réservoirs d'azote liquide, Splave a poussé le Core i9-12900K à 6,8 GHz sur les cœurs Golden Cove Performance (P-cores), et à 5,3 GHz sur les cœurs Gracemont Efficiency (E-cores). Il a également obtenu 5,5 GHz sur l'anneau/cache. Pour référence, le Core i9-12900K dispose de 5,2 GHz P-core et 3,9 GHz E-cores boost clocks. Cela représente un overclock de 31% et 36% sur les cœurs P et E, respectivement.



Splave a choisi la carte mère Z690 Aqua OC Edition d'ASRock. L'OC Edition est presque une copie carbone de la Z690 Aqua vanille, sauf qu'elle a deux emplacements mémoire DDR5 en moins. La conception double DIMM vise à améliorer l'overclocking de la mémoire. Le ASRock Z690 Aqua OC Edition est limité à 500 unités. Le système Core i9-12900K comprenait également la mémoire DDR5-4800 de Klevv, qui a été overclockée en DDR5-6200 C34, le pot Reaktor 2.0 LN2 de der8auer et l'alimentation SuperNOVA 1600W d'EVGA.



Records mondiaux pour l'Intel Core i9-12900K







Splave a établi les nouveaux records mondiaux Geekbench 4 et Geekbench 5 à un et plusieurs cœurs (16 cœurs) avec le Core i9-12900K à 6,8 GHz/5,3 GHz. Pour XTU 2.0, cependant, il a dû ramener les cœurs Golden Cove à 6,7 GHz afin d'obtenir une stabilité suffisante pour terminer l'exécution du benchmark.



Le Core i9-11900K (Rocket Lake) et le Ryzen 9 5950X (Zen 3) étaient les précédents détenteurs du record pour les benchmarks Geekbench 5 à un et 16 cœurs avec respectivement 2 309 points et 20 929 points. Par conséquent, le Core i9-12900K a surclassé la puce d'Intel de 19 % et celle d'AMD de 27 %.



Alder Lake est disponible en précommande chez la majorité des détaillants américains, cependant, les puces ne seront pas expédiées avant le 4 novembre 2021. Le Core i9-12900K est vendu au prix de 589 $, soit seulement 40 $ de plus que le précédent Core i9-11900K. Toutefois, le processeur phare d'Alder Lake coûte 210 dollars de moins que le monstre à 16 cœurs Ryzen 9 5950X d'AMD.



