Les anciens refroidisseurs de CPU pourraient avoir des problèmes de montage et de distribution de la pression avec les CPU de bureau Alder Lake d'Intel.



Le refroidissement sera l'un des facteurs les plus importants sur la plate-forme de CPU Alder Lake de 12e génération d'Intel, en plus des performances et de la consommation d'énergie. Chaque fabricant de refroidisseurs fait de son mieux pour offrir le meilleur support possible aux CPU de nouvelle génération en lançant de nouvelles gammes de refroidisseurs ou en fournissant des kits gratuits de mise à niveau du socket LGA 1700, mais les refroidisseurs plus anciens pourraient avoir quelques difficultés lorsqu'ils sont associés à la gamme de la 12e génération.







Les processeurs Intel 12e génération Alder Lake et les anciens refroidisseurs de processeur ne sont peut-être pas la meilleure paire, seuls les nouveaux refroidisseurs offrent apparemment les meilleures performances thermiques



Pour rendre leurs refroidisseurs existants compatibles avec la gamme Alder Lake d'Intel, de nombreuses marques de refroidisseurs ont publié des kits de mise à niveau LGA 1700 qui comportent du matériel de montage pour le nouveau socket. Mais la plateforme Intel Alder Lake ne se contente pas de présenter un tout nouveau design de montage, les dimensions du processeur lui-même ont également changé.



Comme l'a publié en détail Igor's Lab, le socket LGA 1700 (V0) a non seulement un design asymétrique, mais il est également doté d'une hauteur de pile Z inférieure. Cela signifie qu'une pression de montage appropriée est nécessaire pour établir un contact complet avec le IHS Intel Alder Lake. Certains fabricants de refroidisseurs ont déjà utilisé des plaques froides plus grandes pour les CPU Ryzen et Threadripper afin d'assurer un contact adéquat avec l'IHS, mais il s'agit principalement de refroidisseurs haut de gamme et de nouveaux modèles. Ceux qui utilisent encore des AIO plus anciens avec des plaques froides rondes pourraient avoir des difficultés à maintenir la distribution de pression requise, ce qui pourrait conduire à des performances de refroidissement inadéquates.







Nos sources nous ont fourni quelques photos montrant comment certains anciens refroidisseurs AIO se comparent aux nouveaux modèles. Vous pouvez voir que les modèles H115 de Corsair et ML de Cooler Master ne répartissent pas la pâte thermique de manière uniforme sur la plaque froide avec les nouveaux kits de montage LGA 1700. Cela peut entraîner des performances inférieures à celles des modèles plus récents qui offriront le meilleur support pour la gamme de CPU Intel de 12e génération. Il y a une raison pour laquelle presque tous les fabricants de cartes mères, à l'exception d'ASUS, ont percé des trous de montage LGA 1700 dans leurs cartes de la série 600, tandis qu'ASUS a donné la possibilité de monter les anciens supports de montage LGA 1200 également. La combinaison du LGA 1200 et d'un ancien refroidisseur de CPU, une fois de plus, serait problématique en termes de performances de refroidissement sur les puces plus récentes.



Le refroidissement jouera un rôle majeur dans la détermination des performances des processeurs Alder Lake d'Intel, en particulier la gamme déverrouillée, qui, selon les benchmarks qui ont fuité, est très chaude. Les utilisateurs devront utiliser le meilleur matériel de refroidissement pour maintenir une température adéquate, surtout s'ils prévoient d'overclocker les puces. Il s'agit certainement d'un sujet qui doit être approfondi et nous espérons qu'Intel fournira un compte-rendu détaillé à ce sujet aux consommateurs lors du lancement des processeurs le 4 novembre 2021.



