Présentation des cartes mères EVGA Z690 DARK K|NGP|N et Z690 CLASSIFIED.



Les cartes mères EVGA Z690 associées aux processeurs Intel Core Series de 12e génération apportent des performances d'overclocking sans précédent et une expérience inégalée aux jeux sur PC. Le chipset Intel Z690 prend en charge la dernière mémoire DDR5 et les normes PCIe Gen5, ce qui rend ces cartes mères prêtes pour la prochaine génération de matériel. Les cartes mères EVGA Z690 élèvent encore votre système grâce à un puissant design digital-VRM, de multiples options PCIe Gen4 M.2 NVMe, des connecteurs d'alimentation à angle droit, un BIOS primé et des records mondiaux d'overclocking.







Les cartes mères EVGA DARK ouvrent la voie aux autres cartes, et la Z690 DARK K|NGP|N ne fait pas exception. La capacité à détruire les records du monde est insignifiante à côté de la puissance d'une VRM à 21 phases et d'un PCB à 10 couches - capable de piloter les processeurs Intel Core de 12e génération les plus puissants. Avec la prise en charge de DDR5, PCIe Gen5 et PCIe Gen4 M.2 NVMe, un nouvel âge des ténèbres de l'overclocking va s'élever aussi rapidement que le nouveau matériel devient disponible. De multiples options USB, 8x ports SATA 6 Gb/s, 2x NICs 2.5 Gbps + Wi-Fi 6E / BT 5.1, 7.1 HD audio, 3x slots M.2 Key-M, et 2x pump headers exclusivement construits pour le refroidissement AIO du CPU complètent tout ce dont vous avez besoin dans une carte mère premium. La Z690 DARK K|NGP|N est le choix d'aujourd'hui pour l'avenir de l'overclocking et des jeux.



L'EVGA Z690 CLASSIFIED se révèle être le dernier ajout à la gamme de cartes mères la plus respectée d'EVGA. Bien que peu de détails soient connus, cette carte mère est censée prendre en charge les derniers processeurs Intel Core Series de 12e génération et tirer pleinement parti des SSD NVMe M.2 PCIe Gen5 et PCIe Gen4. D'autres rapports indiquent que l'EVGA Z690 CLASSIFIED offre une puissance, des performances et une stabilité imbattables via un VRM 19 phases et un PCB 10 couches. EVGA ne confirme ni ne dément la prise en charge de 128 Go de mémoire DDR5, d'une carte réseau 2x 2,5 Gbps + Wi-Fi 6E/BT 5.1, d'un système audio HD 7.1 ou de plusieurs options USB. Tout porte à croire que cette carte est conçue pour une expérience de jeu ultime ; tout le reste est Z690 CLASSIFIED.







L'EVGA Z690 CLASSIFIED se révèle être le dernier ajout à la gamme de cartes mères la plus respectée d'EVGA. Bien que peu de détails soient connus, cette carte mère est censée prendre en charge les derniers processeurs Intel Core Series de 12e génération et tirer pleinement parti des SSD NVMe M.2 PCIe Gen5 et PCIe Gen4. D'autres rapports indiquent que l'EVGA Z690 CLASSIFIED offre une puissance, des performances et une stabilité imbattables via un VRM 19 phases et un PCB 10 couches. EVGA ne confirme ni ne dément la prise en charge de 128 Go de mémoire DDR5, d'une carte réseau 2x 2,5 Gbps + Wi-Fi 6E/BT 5.1, d'un système audio HD 7.1 ou de plusieurs options USB. Tout porte à croire que cette carte est conçue pour une expérience de jeu ultime ; tout le reste est Z690 CLASSIFIED.















Les cartes mères EVGA Z690 sont alimentées par EVGA ELITE X1, la nouvelle génération d'utilitaires de réglage de cartes mères. Dotées d'une interface simple à utiliser, les cartes mères EVGA n'ont jamais été aussi faciles à overclocker ou à surveiller. Examinez à tout moment l'état de votre carte mère, de votre processeur, de votre mémoire et de votre système et ajustez vos vitesses d'horloge et vos tensions pour des performances maximales.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP