Accédez à la nouvelle génération de performances avec la mémoire CORSAIR DDR5.



CORSAIR, leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, entre aujourd’hui dans l’ère de la DDR5 avec le lancement des mémoires DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5.



Aboutissement de plus de 25 ans passés à concevoir des mémoires premium hautes performances, ces nouveaux modules ouvrent la voie à des fréquences nettement plus élevées, des capacités plus étendues et une accélération des performances. Proposée dans un premier temps à des vitesses pouvant atteindre 5 200 MHz, la DDR5 permet une régulation de tension intégrée, pour un overclocking plus simple et plus précis que jamais auparavant.



CORSAIR vous offre le choix entre, d’une part, le style emblématique et l’éclairage époustouflant de la DOMINATOR PLATINUM RGB et, d’autre part, le style compact et minimaliste de la mémoire VENGEANCE en kits de 32 à 64 Go. De quoi vous permettre d’équiper votre tout nouveau PC avec les performances inégalées de la DDR5.







Parce que les performances et les capacités des processeurs modernes ne cessent d’augmenter, votre système nécessite une mise à niveau de la mémoire pour suivre le rythme et exploiter pleinement son potentiel. Avec la DDR5, les processeurs haut de gamme d’aujourd’hui sont assurés de recevoir les données aussi vite que possible et de faire passer les performances système au niveau supérieur.



Si les générations précédentes de DRAM devaient se contenter d’un contrôle moins précis pour la régulation de la tension basé sur la carte mère, les modules DDR5 sont les premiers à être dotés de la régulation de tension intégrée désormais contrôlée grâce au logiciel CORSAIR iCUE. Résultat : un overclocking plus précis et stable. iCUE vous permet également de personnaliser et d’enregistrer vos propres profils Intel XMP 3.0 en toute facilité, pour adapter les performances selon l’application ou la tâche.







Mondialement célèbre, la mémoire DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 se caractérise par la présence de 12 LED CAPELLIX ultra-lumineuses paramétrables individuellement par module. Son style élégant et recherché est complété par une construction robuste en aluminium anodisé et un moulage de précision. Avec son système de refroidissement breveté CORSAIR DHX, la DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 fournit des performances exceptionnelles même lorsque ses limites sont repoussées.



La VENGEANCE DDR5 associe les mêmes avantages incroyables de la DDR5 à une esthétique discrète, dans un format compact et adapté aux espaces restreints assurant la compatibilité avec la quasi-totalité des montages. Un dissipateur thermique en aluminium sur chaque module éloigne efficacement la chaleur de votre mémoire pour garantir des performances optimales.







Les kits de mémoire DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5 sont tous conçus avec des puces mémoire sélectionnées à la main et rigoureusement testées pour assurer des performances à haute fréquence constantes avec des options de temps de latence ultra-efficaces. Les circuits intégrés hautes performances sont quant à eux garants d’un signal d’excellente qualité hautement stable. Comme tous les produits de mémoire CORSAIR, ces kits s’accompagnent d’une garantie à vie limitée pour une tranquillité d’esprit totale.



La nouvelle génération de mémoire hautes performances est arrivée, et CORSAIR montre la voie pour équiper votre prochain montage d’exception avec ce qui se fait de mieux actuellement.



Régulation de tension intégrée et personnalisation XMP 3.0 disponibles ultérieurement en 2021 sur une sélection de cartes mères.



Disponibilité, garantie et tarifs



La mémoire CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5 est disponible dès maintenant auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau CORSAIR dans certaines régions. Pour obtenir des informations sur la disponibilité, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



La mémoire CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5 est vendue avec une garantie à vie limitée et secondée par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour obtenir les tarifs exacts de la mémoire CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



- Pour en savoir plus sur la CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5, rendez-vous sur : Cliquez ICI.

- Pour en savoir plus sur la CORSAIR VENGEANCE DDR5, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Pour les vidéos de présentations :



- Pour accéder à la vidéo de présentation de la CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 : Cliquez ICI.



- Pour accéder à la vidéo de présentation de la CORSAIR VENGEANCE DDR5 : Cliquez ICI.



CORSAIR