Le nouveau projecteur LG CineBeam offre une portabilité et un divertissement immersif à haute résolution.



LG USA annonce le lancement du projecteur LED Full HD LG CineBeam (modèle PF610P). Dernière innovation de la gamme populaire de projecteurs haute résolution CineBeam de LG, le PF610P offre une qualité d'image hypnotique dans des proportions importantes avec la commodité de la portabilité, ce qui en fait le choix parfait pour les cinéphiles qui veulent aussi que leur cinéma maison se déplace avec eux.







Le projecteur LED Full HD LG CineBeam offre des images haute résolution étonnantes avec des nuances vives et une clarté saisissante jusqu'à 120 pouces (en diagonale). Doté d'une luminosité vibrante de 1 000 lumens ANSI, le PF610P offre une LED à 4 canaux qui améliore la brillance, le contraste et les couleurs pour une expérience de divertissement plus immersive. La source lumineuse du projecteur est extrêmement fiable et durable, avec une durée de vie d'environ 30 000 heures de divertissement.







Le projecteur LED Full HD LG CineBeam est capable de fournir des images intenses et cristallines grâce à sa clé de voûte à 4 coins. En permettant le réglage de l'écran à partir de quatre points différents, la clé de voûte permet d'obtenir des proportions précises à partir de pratiquement n'importe quel angle. En outre, le PF610P présente un rapport de projection de 1,195, ce qui permet de projeter des écrans de grande taille, même de très près, et de transformer n'importe quelle pièce en home cinéma.



Pour une commodité maximale, le projecteur LED Full HD LG CineBeam offre une connectivité sans fil avec les systèmes audio de cinéma maison via Bluetooth. Le projecteur prend également en charge le son Dolby Atmos, ce qui améliore encore l'immersion du spectateur grâce à un son plus riche et plus profond. Logé dans un cadre léger et minimal, le LG CineBeam PF610P est facilement transportable pour une utilisation en déplacement.



Le projecteur fonctionne avec la toute nouvelle plateforme webOS 5.0 de LG pour un contrôle et une navigation intuitifs, ainsi qu'un accès rapide aux services de streaming les plus populaires, tels que Disney+ et YouTube. Il est compatible avec Apple AirPlay 2 et MiraCast pour les utilisateurs d'Android, offrant ainsi aux spectateurs la possibilité de partager du contenu à partir de smartphones et de tablettes à une échelle cinématographique.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Le LG CineBeam PF610P est disponible dès maintenant chez certains détaillants LG agréés et sur LG.com au prix de 849.99 Dollars.



TECHPOWERUP