QNAP lance une carte réseau 10 GbE double port à cinq vitesses.



QNAP, lance aujourd'hui la carte d'extension réseau QXG-10G2TB 10GbE à double port qui prend en charge jusqu'à cinq vitesses (10 GbE/5 GbE/2,5 GbE/1 GbE/100 MbE) et PCIe Gen 3.0 x4 (compatible avec PCIe Gen 2). Également compatible avec les PC Windows/Ubuntu, le QXG-10G2TB est économe en énergie et constitue une solution 10 GbE d'entrée de gamme très performante.











Alimenté par un contrôleur multi-gigabit Marvell AQtion 10GbE AQC113C, le QXG-10G2TB est très économe en énergie, nécessitant la moitié de la consommation électrique des modèles précédents. En tant que solution PCIe, le QXG-10G2TB peut être utilisé par les NAS QNAP compatibles PCIe avec QTS 4.5.2/ QuTS hero h4.5.2 (ou version ultérieure) et également par les PC/stations de travail qui utilisent Windows 10 et Ubuntu 18.04 ou version ultérieure. Le QXG-10G2TB et les autres cartes réseau QNAP peuvent être achetés sur la boutique d'accessoires QNAP ou auprès de nos distributeurs internationaux.



TECHPOWERUP