L'Un des nôtres.

Sortie DVD/BLURAY du 29 septembre 2021.







Durée : 1h55.



Genre : Thriller, Drame, Policier.



Avec : Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, Booboo Stewart, Jeffrey Donovan, Will Brittain, Ryan Bruce.



Résumé : Après la mort de leur fils, la belle-fille de George et Margaret se met en couple avec un homme violent. Georges et Margaret sont inquiets pour leur petit-fils, désormais prisonnier de la famille Weboy, conduite par une terrible matriarche.



Film tous publics avec avertissement.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 6.7/10 (Votants : 19 855 Internautes).



