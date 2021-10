TECHPOWERUP nous propose le test du : Origin PC EON17-X 30-Series Edition.







Quand on a des produits comme ça, où commencer peut être un combat. Le plus extrême. Le plus puissant. Le plus cher. Le plus satisfaisant ? Il faut l'espérer. Bien sûr, cet ordinateur portable peut légitimement prétendre à ces titres. Le plus extrême ? Oui. Le plus puissant ? Très bien, peut-être. Et il coûte très cher. Alors comment faire pour que ce soit le plus satisfaisant ? Origin PC s'est mouillé et a dit "Comme ça !" Voici l'EON17-X d'Origin PC.



L'énorme EON17-X d'Origin PC est un ordinateur portable DTR monstre de 17,6 pouces pesant 8,4 livres. Personnalisable à partir du processeur, cette bête équipée d'un processeur de bureau à part entière prend tout ce que vous trouvez dans votre ordinateur de bureau, à l'exception des emplacements d'extension PCIE, l'associe à un GPU mobile Max-P RTX de la série 30, et le fait entrer dans un châssis portable avec un refroidissement à volonté.



Il s'agit d'un processeur de bureau Intel Core de 11e génération, jusqu'à un Intel Core I9-11900K. Jusqu'à 8 To d'espace de stockage sont également disponibles, avec la prise en charge d'un disque M.2 NVMe Gen4x4, ainsi qu'un écran 1080p 300 Hz et Thunderbolt 4, avec G-SYNC. Un ordinateur portable plus puissant que la plupart des ordinateurs de bureau. C'est l'EON17-X.







Voici ce qu'Origin PC dit à son sujet :



Une qualité de fabrication et de composants inégalée



Chaque système Origin PC est fabriqué à la main par des constructeurs experts certifiés Origin PC et inspecté par notre équipe de professionnels de l'assurance qualité. ORIGIN PC travaille avec des composants de marque. Chaque pièce, chaque câble et chaque détail est qualifié, testé et certifié par ORIGIN PC.



Un service et une assistance de classe mondiale



Chaque système ORIGIN PC bénéficie d'un service à vie. Lorsque vous achetez votre Origin PC EON17-X, vous bénéficiez d'un service dédié, incluant la main d'œuvre, de la part de notre personnel formé et expérimenté, à chaque fois que vous en avez besoin. Nous proposons une assistance par e-mail, par chat en ligne, par téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux États-Unis, et bien plus encore.



Emballage et OOBE



La protection de votre système est notre priorité, c'est pourquoi nous proposons une armure de caisse en bois spécialement conçue pour l'expédition. Votre PC ORIGIN sera protégé contre les risques de transport, les accidents ou les mauvaises manipulations lorsqu'il est protégé par une caisse en bois.



Afin de me donner un aperçu de l'EON17-X, Origin PC m'a envoyé une unité configurée avec un Intel Core i9-11900K associé à 32 Go de RAM, un GPU RTX 3080 Mobile, un disque OS de 512 Go, 1 To de stockage et l'écran G-SYNC 300 Hz susmentionné. Mon EON17-X est presque la spécification la plus élevée qu'ils proposent. Jetons un coup d'œil



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP