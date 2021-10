Seagate et Lucasfilm présentent les disques Beskar Ingot de Star Wars.



Seagate Technology, en collaboration avec Lucasfilm, présente la nouvelle famille de disques à lingot Beskar Star Wars, inspirée de la franchise Star Wars, dans sa gamme de périphériques de stockage pour jeux sur PC, permettant ainsi aux joueurs de passer à la vitesse supérieure. La collection de lecteurs de lingots Beskar de Star Wars célèbre les légendes de la galaxie des Mandaloriens de Star Wars. Ces disques apportent à la gamme FireCuda l'esthétique emblématique du "métal précieux" de Star Wars.







L'édition spéciale du disque Beskar Ingot de Seagate Star Wars sera disponible dans les formats M.2 NVMe, SATA 2,5 pouces et disque dur externe. Chaque disque ressemble à un lingot de Beskar, y compris son cachet impérial qui figure en bonne place dans la série, faisant de ces disques l'objet de collection ultime pour les fans de Star Wars.



"Nous sommes ravis d'apporter des designs uniques et emblématiques de l'une des franchises les plus populaires au monde au premier plan du poste de combat de chaque joueur ", a déclaré Jeff Fochtman, vice-président senior des affaires et du marketing chez Seagate Technology. "Cette collaboration séduit un public mondial, notamment les joueurs, les constructeurs de PC et les passionnés de Star Wars."





Le SSD M.2 2280 le plus rapide de Seagate, le SSD PCIe Gen4 NVMe présente des vitesses jusqu'à neuf fois supérieures à celles des SSD basés sur SATA, offrant des performances de lecture/écriture séquentielles jusqu'à 7000/6850 Mo/s. Il est également construit avec un design de dissipateur de chaleur élégant pour une flexibilité d'installation premium et des performances de pointe. Conçu avec un facteur de forme mince de 2,5 pouces, le SSD SATA permet une installation polyvalente et des options de construction.



Les joueurs peuvent illuminer leurs batailles avec le disque dur externe doté d'une barre de LED RVB personnalisable. Ce disque externe est léger et offre une compatibilité plug-and-play simple, ce qui permet aux joueurs d'emporter facilement toute leur bibliothèque dans leurs déplacements. Les nouveaux disques incluent la garantie Seagate de cinq ans et trois ans de services de récupération de données Rescue.



Disponibilité et Prix



Les disques durs Seagate Star Wars Beskar Ingot arrivent bientôt, à temps pour les vacances d'hiver. Seagate dévoilera d'autres modèles emblématiques inspirés de Star Wars tout au long de l'année prochaine.



Les Prix :



- L'édition spéciale du FireCuda PCIe Gen4 NVMe SSD sera disponible en 500 Go (159.99 Dollars) et 1 To (259.99 Dollars).

- L'édition spéciale du FireCuda SATA SSD sera disponible en 1 To (159.99 Dollars) et 2 To (269.99 Dollars).

- L'édition spéciale du disque dur externe FireCuda sera disponible en 2 To (99.99 Dollars).



VORTEZ