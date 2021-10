NVIDIA nous propose : Les GeForce 496.49 Game Ready WHQL.



NVIDIA publie aujourd'hui la dernière version des pilotes GeForce Game Ready.



La version 496.49 WHQL est optimisée pour :





"Marvel's Guardians of the Galaxy"



Y compris le support du DLSS.



Elle est également optimisée pour :





"Age of Empires IV"



Ainsi que "Battlefield 2042" (Early Access), "Call of Duty Vanguard", "Chivalry 2", "GTA Definitive Edition Trilogy",





"Forza Horizon 5"



Et aussi "Jurassic World Evolution".



Et pour terminer :





"Riders Republic"



Games Ready



- Les Gardiens de la Galaxie,

- Age of Empires IV,

- Battlefield 2042 Early Access,

- Call of Duty : Vanguard,

- Chivalry 2,

- Forza Horizon 5,

- Grand Theft Auto : The Trilogy,

- Jurassic World Evolution 2,

- Riders Republic.



Optimisation des paramètres de GeForce Experience



- Crysis 2 Remasterisé,

- Crysis 3 Remastered,

- Gas Station Simulator,

- Marvel's Guardians of the Galaxy (Les Gardiens de la Galaxie),

- Qian Nv You Hun,

- Sword and Fairy 7.



Moniteurs G-Sync



- AOC 24G2W1G4,

- AOC AG274QS3R1B+,

- ASUS ROG XG27AQM,

- ASUS VG32AQ1LA,

- ASUS XG249CM,

- MSI MPG321QRF-QD.



Problèmes corrigés dans cette version



- [Doom 3 : BFG Edition] : Une corruption visuelle se produit dans le jeu. [3405146]

- [Tom Clancy's The Division 2] : Des scintillements et une corruption visuelle peuvent apparaître après un jeu prolongé. [3369607]

- [LG OLED série C1] : L'écran peut présenter un scintillement d'écran noir aléatoire à 1080p. [3404999]



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



NVIDIA