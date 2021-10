Alphacool Eisbaer Pro Aurora 280 et 480 AIO Coolers maintenant disponibles.



La solution "tout-en-un" pour CPU Eisbaer Pro Aurora d'Alphacool est maintenant disponible avec des radiateurs de 280 mm et 420 mm - l'Alphacool Eisbaer Pro Aurora 280 et l'Alphacool Eisbaer Pro Aurora 420. La série Alphacool Eisbaer Pro Aurora est spécialement conçue pour les gros processeurs DIE, à savoir les AMD Ryzen Threadripper et les processeurs Intel Socket LGA 3647 et LGA 4189.



L'Eisbaer Pro Aurora utilise des radiateurs NexXxoS ST30 haute performance, tous en cuivre, ainsi que des tuyaux TPV robustes avec raccords rapides de la série ENTERPRISE Solution d'Alphacool. L'Alphacool Eisbaer Pro Aurora dispose d'un éclairage RGB adressable sur le bloc d'eau et les ventilateurs Rise Aurora de 140 mm. Les nouveaux refroidisseurs Alphacool Eisbaer Pro Aurora 280 et 480 AIO utilisent le nouveau ventilateur 140 mm Alphacool Rise Aurora avec un contrôle PWM de 0 à 2000 RPM.











Support Intel LGA 1700



Tous les refroidisseurs Alphacool Eisbaer Pro Aurora Series AIO qui seront lancés à partir de cette date seront livrés avec le kit de montage du socket Intel LGA 1700 pour supporter les processeurs Intel Core de 12ᵉ génération qui seront lancés le mois prochain.



Des performances similaires à celles d'un refroidissement liquide personnalisé



Les refroidisseurs Alphacool Eisbaer Pro Aurora AIO sont constitués presque exclusivement de composants de refroidissement liquide personnalisés pour offrir des performances de refroidissement exceptionnelles. Le refroidisseur utilise des filetages standard G1/4 et est facilement extensible pour supporter des composants Alphacool supplémentaires grâce à ses raccords rapides. Les refroidisseurs sont livrés avec des radiateurs préremplis et disposent d'un port de remplissage pour le remplissage et la maintenance.



Éclairage RVB adressable



L'ensemble du refroidisseur Eisbaer Aurora a été équipé de LED RVB numériques adressables, y compris les ventilateurs Rise Aurora 140 mm.



Prix et disponibilité



L'Eisbaer Pro Aurora 280 et l'Eisbaer Pro Aurora 420 sont maintenant disponibles chez Alphacool et les revendeurs partenaires au prix de 182.99 euros et 211.99 euros, respectivement.



