Les scores CPU-Z du Core i5-12600K d'Intel affichent des résultats multithreadés supérieurs de 50 % à ceux du i5-11600K.



La prochaine gamme de processeurs Alder Lake-S d'Intel s'annonce comme une amélioration générationnelle plutôt intéressante. Avec les merveilles du processus Intel 7, précédemment appelé 10 nm Enhanced SuperFin (10ESF), la gamme de processeurs offrira une nouvelle technologie hybride, mélangeant de nouveaux grands et petits cœurs dans un seul paquet. Aujourd'hui, de nouveaux tests de validation CPU-Z sont apparus pour le processeur Intel Core i5-12600K, qui remplace directement le précédent modèle Core i5-11600K Rocket Lake. Avec six cœurs Golden Cove très performants et quatre cœurs Gracemont efficaces, le processeur Core i5-12600K est une conception à dix cœurs avec 16 threads. Et par rapport au CPU i5-12600K 6C/12T, les performances sont bien plus élevées.











Selon les scores CPU-Z, le nouveau processeur Alder Lake a obtenu 7220 et 7156 points pour un benchmark multithreaded dans deux tests. Si l'on compare ces résultats à ceux du modèle de la génération précédente, qui a obtenu 4731 points, la nouvelle puce est presque 50 % plus rapide. Selon CPU-Z, le nouveau processeur a obtenu ce résultat en fonctionnant à une fréquence de boost de 4,5 GHz à 4,7 GHz.



