AGON by AOC dévoile trois nouveaux moniteurs de jeu à haute fréquence de rafraîchissement avec panneaux IPS mini-LED.



L'une des principales marques mondiales de moniteurs de jeu et d'accessoires informatiques, AGON by AOC, élargit sa gamme AGON PRO destinée aux joueurs compétitifs et présente un trio de moniteurs légendaires : le 68. 6 cm (27") AG274QXM (QHD @ 170 Hz), qui utilise un panneau Mini LED IPS avec certification VESA DisplayHDR 1000, le 27" AG274UXP (4K @ 144 Hz) et le 27" AG274QG (QHD @ 240 Hz), deux moniteurs sans cadre à 4 côtés équipés de panneaux IPS rapides et prenant en charge VESA DisplayHDR 600.







L'écran 27" AG274QXM bénéficie d'un design primé (Red Dot Design Award) et est livré avec un écran de protection (Shadow Shield) pour réduire les reflets de la lumière du soleil ou des lumières de scène. L'exceptionnelle technologie de rétroéclairage Mini LED et une dalle IPS rapide avec une résolution QHD (2560 x 1440) offrent 576 zones de gradation pour la prise en charge de DisplayHDR 1000 afin d'obtenir un effet de halo minimisé et une meilleure uniformité de la luminosité par rapport aux écrans HDR à éclairage périphérique, tout en réduisant l'épaisseur du moniteur.



La technologie DisplayHDR 1000, certifiée VESA, garantit une luminosité maximale de 1000 nits et des niveaux de noir profonds et encrés, le tout dans le même cadre. Capable d'afficher 1,07 milliard de couleurs et doté d'une zone de gamut DCI-P3 de 99 %2, l'AG274QXM offre une superbe expérience des couleurs. Les joueurs de tous niveaux, en particulier les compétiteurs, apprécieront le taux de rafraîchissement de 170 Hz du moniteur avec un GtG de 1 ms pour des visuels d'une grande fluidité. Grâce à sa compatibilité G-SYNC, le moniteur offre un gameplay sans bégaiement ni déchirement, même lorsque le HDR est activé.



L'AG274UXP de 27 pouces est équipé d'une dalle Nano IPS avec une résolution 4K (3840 x 2160) pour offrir des images extrêmement nettes avec sa densité de pixels de 163 PPI. En combinant une résolution 4K avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse GtG de 1 ms, le moniteur est pleinement compétitif. Ce moniteur aux couleurs fidèles offre la norme VESA DisplayHDR 600 pour des visuels riches, lumineux et dynamiques en présentant une très haute luminosité, 1,07 milliard de couleurs et en couvrant 98 % de la zone de gamut DCI-P3.



Le moniteur est doté d'un design sans cadre sur les quatre côtés pour un look particulièrement élégant, qui a reçu le Red Dot Design Award, et il est également fourni avec un Shadow Shield. Grâce à sa prise en charge de l'interface HDMI 2.1, l'AG274UXP est entièrement compatible avec les consoles de nouvelle génération, qui peuvent afficher une sortie 4K @ 120 Hz et prendre en charge une fréquence de rafraîchissement variable. Les déchirures et les bégaiements, tant sur les consoles que sur les PC, sont éliminés car il est compatible G-SYNC.



Le moniteur G-SYNC ULTIMATE AG274QG est parfait pour les joueurs acharnés et les esports qui ont besoin des plus hautes images par seconde possibles, mais qui ne veulent pas faire de compromis sur la fidélité des couleurs. L'AG274QG de 27 pouces est doté d'une dalle IPS rapide avec une résolution QHD (2560 x 1440) et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 Hz pour offrir un jeu incroyablement détaillé et fluide. Avec un temps de réponse de 1 ms GtG, le ghosting est pratiquement inexistant et les amateurs de latence peuvent même mesurer la latence de leur système grâce au NVIDIA Reflex Analyzer intégré.



En connectant une souris supportant Reflex, comme la GM500 d'AOC, l'analyseur peut donner aux utilisateurs un retour instantané sur la latence du système. Les images riches et vivantes sont également l'un des points forts de l'AG274QG. Avec 1,07 milliard de couleurs, soit une couverture de 98 % de la zone DCI-P3, l'AG274QG est également certifié VESA DisplayHDR 600 et affiche une lumière solaire vive à couper le souffle et des ombres profondes effrayantes en même temps.



La certification NVIDIA G-SYNC ULTIMATE signifie que le moniteur utilise un processeur NVIDIA G-SYNC de pointe pour garantir un HDR réaliste, un excellent contraste et une latence ultra-faible pour une expérience de jeu spectaculaire et immersive. Le moniteur est également doté du même design primé et du Shadow Shield.



Les trois moniteurs sont équipés d'un support polyvalent et réglable en hauteur de 120 mm pour des sessions de jeu confortables. Un hub USB 3.2 à 4 ports est intégré, pour aider les joueurs à connecter leurs périphériques tels que claviers, souris, lampes de diffusion ou webcams.



Les moniteurs sont dotés de l'éclairage RVB (Light FX) et de la projection du logo AGON introduits dans les modèles AGON PRO précédents pour accroître la personnalisation. Tous les modèles sont équipés du contrôleur QuickSwitch, une télécommande filaire, qui permet de régler facilement les fonctions spécifiques au jeu dans l'OSD. L'OSD peut également être contrôlé sur le moniteur lui-même ou à l'aide du logiciel G-Menu (AG274QXM et AG274UXP).



Pour compléter l'expérience audiovisuelle, tous les modèles sont équipés de deux haut-parleurs de 5 W prenant en charge DTS pour un son clair et riche. Les AG274QXM et AG274UXP sont dotés d'une connexion USB-C (alimentation de 65 W) et d'un commutateur KVM intégré. Pour les créateurs de contenu et les live streamers qui utilisent plusieurs ordinateurs, cette fonctionnalité permet de basculer facilement entre deux PC tout en utilisant le même écran et les mêmes périphériques, ou de mettre en miroir leurs smartphones via USB-C lors du streaming de jeux mobiles. L'AG274UXP offre également un mode "Picture-by-Picture".



Disponibilité et Prix



- L'AGON PRO AG274QXM sera disponible à partir d'octobre 2021. Le prix sera de : 1 009.90 euros,

- L'AGON PRO AG274UXP sera disponible à partir de février 2022. Le prix sera de : 913.90 euros,

- L'AGON PRO AG274QG sera disponible à partir de février 2022. Pas de prix pour le moment.



Pour plus d'informations :



- AG274QXM : Cliquez ICI,

- AG274UXP : Cliquez ICI,

- AG274QG : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP