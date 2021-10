ADATA annonce la mémoire DDR5 XPG LANCER - Jusqu'à 6000 MT/s de qualité RGB.



XPG, fournisseur en pleine expansion de systèmes, composants et périphériques pour les gamers, les pros de l'esport et les passionnés de technologie, annonce aujourd'hui le module mémoire DDR5 XPG LANCER. XPG LANCER est la première mémoire DDR5 pour gamers de XPG. Elle offre une bande passante accrue, alloue plus de bande passante par cœur de processeur et atteint des fréquences allant jusqu'à 5 200 MT/s. De plus, elle est équipée d'un PMIC (Power Management Integrated Circuit) et d'un ECC (Error Correcting Code) pour des performances et une stabilité accrues. Le LANCER est livré avec une capacité de 16 Go.















La première mémoire de jeu DDR5 de XPG



La XPG LANCER inaugure l'ère de la DDR5 pour les mémoires de jeu XPG. Atteignant des fréquences allant jusqu'à 5 200 MT/s, elle offre une augmentation importante des performances pour les jeux et l'overclocking. Grâce au code de correction d'erreurs (ECC), ce module peut corriger les erreurs automatiquement en temps réel. En plus de réduire considérablement la charge des calculs du CPU, il offre également une stabilité et une fiabilité accrues.



Conçu pour les joueurs et les overclockers



L'utilisation de circuits intégrés et de PCB de haute qualité garantit des performances sans compromis et un overclocking fiable, idéal pour les joueurs et les overclockers exigeants. Grâce à la prise en charge d'Intel XMP 3.0, les utilisateurs peuvent facilement procéder à l'overclocking sans avoir à entrer dans le BIOS. Il n'est pas nécessaire de régler et d'affiner à plusieurs reprises les paramètres d'overclocking.



Flair de jeu RGB



Le XPG LANCER dispose d'un éclairage RVB personnalisable. Les utilisateurs peuvent choisir entre différents effets (statique, respiration et comète) ou synchroniser les lumières avec leurs chansons préférées via le mode Musique. Tout cela peut être fait par le biais d'un logiciel de contrôle RVB de toutes les grandes marques de cartes mères.



Disponibilité et Prix



La mémoire DDR5 de la série LANCER sera disponible en version 5200MT/s avec un kit d'une seule barrette de 16 Go et un kit de deux barrettes (Version 6000MT/s à venir). Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP