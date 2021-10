AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.10.3. Bêta.



AMD a publié aujourd'hui les pilotes Radeon Software Adrenalin 21.10.3 beta.



Ceux-ci sont optimisés pour :





Avec une amélioration des performances de plus de 21% mesurée à des paramètres Ulra 4K par rapport au pilote précédent, tel que testé en utilisant une carte graphique RX 6900 XT.



Où une amélioration massive de 45% des performances a été obtenue à 4K paramètres max, en utilisant une RX 6800 XT.



Parmi les problèmes corrigés, citons l'absence de la fonction de réglage du processeur dans Radeon Software pour certains utilisateurs équipés de processeurs Ryzen 9 5950X, l'utilisation élevée de l'espace disque avec Multimedia Athena, les écrans noirs avec changement de tâche dans certains environnements multi-écrans, un plantage de jeu remarqué dans "Battlefield V" avec la série RX 6600, et la corruption d'image constatée avec Radeon Boost activé dans "Cyberpunk 2077" et RX 6700 XT.



Support pour :



- Les Gardiens de la Galaxie (Marvel).

- Jusqu'à 21% d'augmentation des performances dans Les Gardiens de la Galaxie de Marvel @ 4K Ultra Settings, en utilisant le logiciel Radeon Adrenalin 21.10.3 sur la carte graphique Radeon RX 6900 XT de 16 Go, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 21.10.2.

- Jusqu'à 21 % d'augmentation des performances dans Marvel's Guardians of the Galaxy @ 4K Ultra Settings, en utilisant le logiciel Radeon Adrenalin 21.10.3 sur la carte graphique Radeon RX 6800 XT de 16 Go, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 21.10.2.

- Riders Republic.

- Age of Empires IV : Jusqu'à 45% d'augmentation des performances dans Age of Empires IV @ 4K Max Settings, en utilisant le logiciel Radeon Adrenalin 21.10.3 sur la carte graphique Radeon RX 6800 XT de 16 Go, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 21.10.2.RS-425.

- Doom Eternal : Mise à jour 6.66.



Problèmes corrigés



- Dans le logiciel Radeon, la fonction CPU Tuning peut être absente pour certains utilisateurs avec des processeurs AMD tels que le processeur Ryzen 9 5950X.

- Certains utilisateurs peuvent constater une consommation élevée d'espace disque par le dossier Multimedia Athena Dumps.

- Lors d'un jeu, certains utilisateurs peuvent être confrontés à un scintillement de l'écran noir si plusieurs écrans sont connectés et qu'ils tentent de basculer entre les fenêtres ouvertes (via le raccourci Alt + Tab).

- Battlefield V peut planter pendant le jeu sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6600 Graphics.

- Une corruption d'image peut être observée sur certains personnages lorsque la fonction Radeon Boost est activée pendant le jeu Cyberpunk 2077 sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6700 XT Graphics.



Pour télécharger le pilotes : Cliquez ICI.



