Genesis dévoile la souris de jeu sans fil légère Zircon 550.



Genesis Zircon 550 est une souris de jeu qui peut fonctionner à la fois sans fil et connectée par câble. En même temps, elle est très légère, ne pesant que 90 g. L'appareil est équipé de commutateurs avec 20 millions de durabilités et d'un capteur de haute précision. L'illumination RVB complète l'ensemble. La souris de jeu Genesis Zircon 550 est légère et ne pèse que 90 grammes. Le dessus maillé facilite la circulation de l'air pour la main.



Elle porte également le logo du fabricant. Tout comme le rouleau et la bande qui court autour de la base, elle peut afficher toutes les couleurs de l'arc-en-ciel grâce à l'illumination RGB. Le modèle peut se connecter à un PC selon deux modes : par câble et sans fil sur la bande 2,4 GHz avec une faible latence. La communication sans fil est activée par un nano-récepteur, qui peut être dissimulé dans l'appareil.







Le suivi de mouvement de haute précision est assuré par un capteur PixArt PMW3325. La sensibilité du capteur peut être configurée de 200 à 8000 DPI. Selon le fabricant, il gère des accélérations jusqu'à 20 G et suit les mouvements avec une vitesse allant jusqu'à 100 pouces par seconde. Le reporting est réglé à la fréquence de 1000 Hz. Lors de l'achat de la souris, l'utilisateur reçoit également un logiciel approprié. Il permet à l'utilisateur de modifier les fonctions de chacune des sept touches, de créer des macros, de changer les paramètres d'éclairage et d'enregistrer des ensembles dans la mémoire intégrée en tant que profils.







La souris Genesis Zircon 550 possède un boîtier profilé avec des ajouts de caoutchouc, ce qui se traduit par une bonne prise en main et des sessions plus longues et confortables. D'autre part, les commutateurs avec une durabilité de 20 millions de clics se traduisent par un temps de réaction rapide et une longue durée de vie. L'ensemble comprend également un câble USB-C nécessaire pour travailler en mode câble et charger l'alimentation. Le travail sur batterie permet de bénéficier de 80 heures de fonctionnement. Cela est possible grâce à un mode veille automatique.







Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix est de : 59.99 Dollars.



