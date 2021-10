Philips lance les moniteurs 329M1RV et 279M1RV 120Hz pour la série Xbox X/S.

Philips lance les moniteurs 329M1RV et 279M1RV 120 Hz pour la série Xbox X/S.



La scène du jeu a changé de façon spectaculaire l'année dernière avec la mise en œuvre de la norme HDMI 2.1, une nouvelle amélioration de la connectivité prenant en charge une gamme de résolutions vidéo et de taux de rafraîchissement plus élevés, y compris 4K @ 120 Hz, un nouveau niveau pour les joueurs de console. Il y a quelques mois, les amateurs de consoles ont accueilli le premier modèle de la toute nouvelle gamme de moniteurs Philips Momentum Designed for Xbox, le 559M1RYV (55"/139,7 cm).











Les moniteurs de jeux pour console Philips Momentum Designed for Xbox sont conçus pour offrir une expérience ultime aux joueurs de consoles de la prochaine génération en incluant la nouvelle entrée HDMI 2.1, qui permet de jouer sur la console de la prochaine génération avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz pour des performances de jeu ultra-claires et ultra-fluides. Désormais, la gamme de moniteurs Philips s'est élargie pour inclure les nouveaux écrans 329M1RV (31,5"/80 cm) et 279M1RV (27"/68,5 cm).







Libérez tout votre potentiel



Ce portefeuille de pointe répond aux nouvelles normes des dernières consoles Xbox et aux désirs des joueurs next-gen, permettant le meilleur gameplay disponible avec un moniteur créé en synergie. Il est désormais possible de jouer avec une résolution 4K ultra nette à un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz en connectant simplement la Xbox Series X via une connexion HDMI 2.1. Le taux de rafraîchissement plus rapide assure une longueur d'avance sur les ennemis : les mouvements sont plus fluides et plus clairs, permettant un ciblage plus facile. Cela contribue, avec une faible latence et une réponse rapide des pixels, à offrir une expérience de jeu beaucoup plus fluide et réaliste : un grand avantage pour les jeux vidéo sensibles au twitch.



Les moniteurs Philips Momentum offrent des performances validées par Designed for Xbox avec une résolution 4K ultra nette à un taux de rafraîchissement minimum de 120 Hz, la prise en charge du HDR, le VRR (taux de rafraîchissement variable) pour un jeu fluide et à faible latence. Le Philips Momentum 329M1RV est certifié VESA DisplayHDR 400, qui offre une amélioration significative par rapport aux écrans SDR normaux, produisant une luminosité, un contraste et des couleurs étonnants. Le Philips Momentum 279M1RV est certifié VESA DisplayHDR 600 avec une luminance de crête de 600 nits et une gamme de couleurs étendue pour un rendu réaliste des effets dans les jeux et les films. Cette expérience de jeu fluide, sans larme et aux performances maximales est également assurée par AMD FreeSync Premium pour le Philips Momentum 329M1RV.



La meilleure qualité pour les joueurs les plus exigeants



Le jeu ne devrait avoir aucune limite, c'est pourquoi ces deux moniteurs ne sont pas seulement la meilleure solution pour les consoles de nouvelle génération, mais aussi pour le jeu sur PC : la taille idéale du Philips Momentum 279M1RV donne aux joueurs sur console et sur PC l'avantage qu'ils méritent, rendant le jeu plus dynamique et plus divertissant. Le Philips Momentum 279M1RV est doté d'une dalle Nano IPS, qui offre une précision des couleurs fidèle à la réalité sur de larges angles de vision sans décalage des couleurs, et qui atteint une couverture de 98 % de la norme DCI-P3 relative à la gamme de couleurs.



Cela en fait un excellent choix pour les besoins d'imagerie ou de productivité critiques en termes de couleurs et garantit une expérience de jeu exceptionnelle. Ce modèle est également doté de l'USB-C (le câble mince enfichable qui permet de transférer des données tout en se chargeant). Et ce n'est pas tout : il est compatible G-SYNC, ce qui signifie qu'il synchronise le taux de rafraîchissement du moniteur avec la sortie de la carte graphique pour une expérience de jeu plus fluide, offrant des visuels magnifiques et un sérieux avantage concurrentiel.



Étonnant à l'intérieur comme à l'extérieur



Ces moniteurs Momentum se caractérisent par un design homogène fait de matériaux de haute qualité, ce qui leur a valu le prix Red Dot Design 2020. Les moniteurs de jeu 329M1RV et 279M1RV font tous deux forte impression grâce à leur socle remarquable, qui assure une grande stabilité et offre un choix stylistique pour toute configuration de jeu, avec un réglage de la hauteur, de l'inclinaison et du pivotement ainsi qu'une gestion des câbles.



En outre, les deux modèles sont équipés d'Ambiglow, la technologie Philips qui ajoute une nouvelle dimension à l'expérience visuelle en créant un halo de lumière assortie à partir des LED du couvercle arrière du moniteur. L'immersion va encore plus loin grâce à la technologie DTS Sound, qui permet de vivre une expérience virtuelle de son surround, avec des basses riches, une amélioration des dialogues et des niveaux de volume maximisés sans aucune coupure ni distorsion.



Disponibilité et Prix



Les Philips 329M1RV et 279M1RV seront disponibles à partir de novembre 2021 au prix de vente conseillé de 1 069.90 euros et 854.90 euros respectivement.



TECHPOWERUP