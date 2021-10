SilverStone présente le boîtier SUGO 16 de type cube Mini-ITX.



SilverStone a présenté le SUGO 16, un boîtier Mini-ITX compact en forme de cube, conçu pour les PC de jeu. Disponible en noir (modèle : SST-SG16B) et en blanc (SST-SG16W), le boîtier mesure 200 mm (L) x 232 mm (H) x 280 mm (P), pour un poids à sec de 2,66 kg. Il offre de la place pour une carte mère Mini-ITX ou Mini-DTX avec jusqu'à deux emplacements d'extension. Une découpe à l'avant vous permet de glisser facilement votre carte graphique, à laquelle le boîtier offre un dégagement maximal de 27,5 cm (14,7 cm de hauteur maximale).



Le boîtier vous donne le choix d'utiliser une alimentation ATX ou SFX. Lorsque vous utilisez une alimentation ATX, la hauteur maximale du refroidisseur du CPU est de 8,5 cm (suffisante pour un bloc AIO ou des dissipateurs de chaleur à profil bas) ; mais si vous utilisez une alimentation SFX, la hauteur du refroidisseur peut atteindre 17,2 cm, ce qui est suffisant pour les refroidisseurs de type tour.























L'utilisation d'une alimentation SFX crée également de l'espace pour un radiateur à ventilateur unique à monter le long de l'évent de ventilation avant du boîtier. La baie du bloc d'alimentation s'ouvre vers l'avant, cachée derrière le panneau avant. Une extension CA mène à une prise à l'arrière. L'arrière dispose d'un évent de 120 mm qui peut accueillir soit un ventilateur d'extraction arrière de 120 mm, soit un disque dur de 3,5 pouces, soit un SSD de 2,5 pouces (comme supports). En interne, il n'y a qu'une seule baie de 2,5 pouces. Derrière le plateau de la carte mère, il y a une découpe stratégiquement située qui vous permet d'accéder au slot M.2-2280 qui est typiquement situé au dos du PCB pour les cartes mères Mini-ITX modernes.



Disponibilité et Prix



Le SilverStone SUGO 16 devrait être mis en vente dans le courant de la semaine en Asie, à un prix équivalent à 90 Dollars. Il sera disponible en Europe et en Amérique du Nord en décembre 2021.



TECHPOWERUP