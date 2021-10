Kingston Digital KC3000, la nouvelle génération de SSD PCIe 4.0 NVMe.



Kingston Digital Europe Co LLP, filiale de Kingston Technology Company, Inc. et leader mondial de produits mémoire-vive et de solutions technologiques, annonce le lancement du KC3000, sa nouvelle génération de SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 pour ordinateurs de bureau et PC portables. Le KC3000 offre des performances de haut niveau grâce au tout dernier contrôleur NVMe Gen 4x4 et à la NAND 3D TLC, idéal pour les utilisateurs intensifs qui ont besoin des vitesses les plus élevées du marché.







En exploitant la technologie Gen4, le KC3000 peut ainsi atteindre des vitesses de lecture/écriture fulgurantes allant jusqu’à 7,0000/7,000 Mo/s1 et des capacités complètes allant jusqu'à 4096GB pour un stockage optimal. Les utilisateurs peuvent supporter des charges de travail exigeantes et bénéficier de meilleures performances avec des applications logicielles telles que le rendu 3D et la création de contenu 4K+ en mettant à niveau le stockage de leur système. Le KC3000 est conçu avec une NAND TLC 3D haute densité au format standard M.2 2280 pour stocker davantage et permettre aux utilisateurs de profiter des vitesses PCIe 4.0. Associant performance et endurance, le KC3000 est pourvu d'un dissipateur thermique en aluminium graphène à profil bas afin de disperser efficacement la chaleur et le refroidir pendant les charges de travail intenses.



« Avec l'essor des applications à forte intensité en matière de données, les utilisateurs exigent des solutions de haute performance et des capacités élevées, » déclare Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. « En recourant à la technologie PCIe 4.0 de nouvelle génération avec le KC3000, nous sommes en mesure de fournir un stockage rapide et fiable répondant aux besoins d'un large éventail d’utilisateurs sur le marché. »



Le KC3000 est disponible en capacité 512 Go, 1024 Go, 2048 Go et 4096 Go. Il bénéficie d’une garantie limitée de cinq ans et d’un support technique gratuit. Pour plus d’informations, rendez-vous sur kingston.com.



Caractéristiques et spécificités du KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD :



Technologie PCIe 4.0 NVMe : Maitrise des applications intenses avec des vitesses allant jusqu'à 7 000/7 000 Mo/s1 en lecture/écriture

Stockez plus : Mettez à niveau et gérez le stockage avec des capacités complètes allant jusqu'à 4096 Go2.



Une plus grande flexibilité : La conception M.2 compacte s'adapte facilement aux systèmes à petit facteur de forme (SFF), aux ordinateurs de bureau et aux PC portables.

Diffuseur de chaleur en aluminium graphène à profil bas : Une dissipation thermique exceptionnelle permet de refroidir le disque et d'obtenir des performances optimales.



- Facteur de Forme : M.2 2280,

- Interface : PCIe 4.0 NVMe,

- Capacités : 512 Go, 1024 Go, 2048 Go, 4096 Go,

- Contrôleur : Phison E18,

- NAND : 3D TLC.



Lecture/écriture séquentielle :



- 512 Go – 7,000/3,900 Mo/s,

- 1024 Go – 7,000/6,000 Mo/s,

- 2048 Go – 7,000/7,000 Mo/s,

- 4096 Go – 7,000/7,000 Mo/s.



Lecture/écriture aléatoire 4K :



- 512 Go – jusqu’à 450,000/900,000 IOPS,

- 1024 Go – jusqu’à 900,000/1,000,000 IOPS,

- 2048 Go – jusqu’à 1,000,000/1,000,000 IOPS,

- 4096 Go – jusqu’à 1,000,000/1,000,000 IOPS.



Total des Octets écrits (TBW) :



- 512 Go – 400TBW,

- 1024 Go – 800TBW,

- 2048 Go – 1.6PBW,

- 4096 Go – 3.2PBW.



Consommation d’énergie



- 512 Go – 5mW en veille/0.34W en moyenne/2.7W (MAX) en lecture/4.1W (MAX) en écriture,

- 1024 Go – 5mW en veille/0.33W en moyenne/2.8W (MAX) en lecture/6.3W (MAX) en écriture,

- 2048 Go – 5mW en veille/0.36W en moyenne/2.8W (MAX) en lecture/9.9W (MAX) en écriture,

- 4096 Go – 5mW en veille/0.36W en moyenne/2.7W (MAX) en lecture/10.2W (MAX) en écriture.



- Température de stockage : -40 °C~85 °C,

- Température de fonctionnement : 0 °C~70 °C.



Dimensions :



- 512 Go - 1024 Go – 80 mm x 22 mm x 2.21 mm,

- 2048 Go - 4096 Go – 80 mm x 22 mm x 3.5 mm.



Poids :



- 512 Go - 1024 Go – 7 g,

- 2048 Go - 4096 Go – 9.7 g.



- Vibration en fonctionnement : 2.17 G en pointe (7-800Hz),

- Vibration hors fonctionnement : 20G en pointe (20-1000Hz).

- MTBF : 1,800,000 heures



- Garantie/Support : Limitée à 5 ans avec assistance technique gratuite.



