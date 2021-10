La dernière mise à jour de Chrome met à mal certains SSD plus anciens en raison de leur lenteur.



Certains utilisateurs de PC plus anciens ont peut-être remarqué une baisse des performances de leur ordinateur récemment. La cause n'est peut-être pas la mise à niveau vers Windows 11 (si vous avez la chance que votre PC réponde aux exigences), mais les anciennes installations de Windows 10 et les anciens disques durs solides, combinés à une récente mise à jour de Google Chrome.







Lors d'un récent diagnostic dû à des performances léthargiques sur un ancien ordinateur portable ASUS, HotHardware a découvert un problème majeur sur un SSD Intel X25-M lors de l'utilisation du navigateur Chrome de Google. Au cours des tests, il a été constaté que Chrome fixait le SSD à 100 % d'utilisation. Oups !



Tous les coupables habituels ont été traités en effectuant d'abord un nettoyage du disque et une suppression des fichiers temporaires, puis nous avons invoqué une optimisation TRIM pour les bonnes mesures. Cependant, rien ne semblait améliorer les performances. L'impact sur le processeur et la mémoire semblait être insignifiant, surtout en comparaison avec l'attaque massive que le SSD subissait pendant la navigation sur le Web avec Chrome. L'idée initiale était que le SSD était fichu, ou peut-être que l'ordinateur portable lui-même était simplement prêt à être mis au rancart.







L'étape suivante consistait à installer le navigateur web Firefox de Mozilla et à tester également Edge de Microsoft (qui est basé sur Chromium). L'ordinateur portable semblait ressuscité des morts et fonctionnait aussi vite qu'un lapin avec ces navigateurs. En revanche, lorsque Chrome était actif, la simple navigation dans Windows était d'une lenteur insupportable. Lorsque d'autres navigateurs ont été testés, il s'est avéré qu'ils avaient un impact minimal sur le SSD. Le navigateur Edge de Microsoft n'a fait grimper le SSD que de 2 % (voir image ci-dessous) à 10 % environ. Firefox est arrivé à peu près au même niveau d'utilisation que Edge.







Les utilisateurs de Chrome ne sont pas étrangers au fait que le navigateur utilise une grande quantité d'espace disque pour les fichiers d'échange et les ressources système en général, lorsque le navigateur est actif. Si vous effectuez une recherche rapide sur Google pour "Chrome utilisant de l'espace disque", vous constaterez que les résultats sont remplis de messages de personnes qui ont fait l'expérience de la façon dont Chrome frappe parfois durement leurs disques durs. Cependant, dans le cas présent et sur cette combinaison spécifique de machine et de SSD, le navigateur n'avait pas posé de problème avant sa dernière mise à jour du 19 octobre, la version 95.0.4638.54.



Pour l'instant, il n'y a pas de raison claire pour laquelle Chrome provoque cet anéantissement sur certains SSD plus anciens. Nous serons à l'affût dans les jours à venir de toute information qui pourrait faire surface et nous fournirons des mises à jour si nous en trouvons.



Si vous rencontrez le même problème en utilisant Chrome avec un ancien SSD, il peut être utile de vérifier si l'utilisation d'un autre navigateur résout votre problème. Ce n'est jamais une mauvaise idée de vérifier comment les performances de votre PC sont affectées par tout navigateur que vous utilisez, surtout après une mise à jour.



Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez rencontré ce problème ou tout autre problème après la dernière mise à jour de Chrome.



*Mise à jour* Nous n'avons pas encore testé cette fonctionnalité, mais la désactivation des fonctions de préchargement de Chrome pourrait améliorer la situation. Bien que ces fonctions accélèrent le chargement des pages Web, elles augmentent également l'utilisation du processeur et du disque. Ce paramètre peut être trouvé en tapant "chrome://settings/cookies" dans la barre d'adresse web du navigateur.







HOTHARDWARE