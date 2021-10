HyperX lance un pack de démarrage pour les créateurs de contenu en herbe.



HyperX a annoncé aujourd'hui la sortie du HyperX Streamer Starter Pack ainsi que la disponibilité accrue du casque de jeu HyperX Cloud Alpha blackout edition chez Best Buy. Le Streamer Starter Pack est un pack pratique qui comprend le microphone USB HyperX SoloCast et le casque de jeu Cloud Core avec DTS Headphone:X1 Spatial Audio pour les streamers et les influenceurs à la recherche de matériel de qualité.







Le pack de démarrage HyperX Streamer comprend le microphone SoloCast USB avec une installation Plug N Play facile. Le microphone utilise un modèle polaire cardioïde qui est plus sensible aux sources sonores directement en face du microphone, ce qui le rend idéal pour le chat vocal dans le jeu, le streaming audio vocal et les enregistrements audio pour la création de contenu. Le microphone est doté d'une fonction de coupure du son qui indique l'état de coupure du son lorsque la LED rouge clignote, et d'un support qui pivote pour s'adapter à une variété de configurations et faciliter l'utilisation.



Le pack de démarrage Streamer comprend également le casque de jeu Cloud Core, qui dispose d'un code d'activation DTS Headphone:X1 Spatial Audio à deux ans pour fournir un son positionnel clair pour une expérience de jeu plus immersive. Il est également doté d'un similicuir doux et d'une mousse à mémoire de forme pour le confort HyperX et utilise une structure en aluminium pour une durabilité et une stabilité à long terme.



L'édition Cloud Alpha blackout d'HyperX est maintenant aussi disponible exclusivement chez Best Buy. Conçu pour offrir un confort optimal pendant des heures de jeu prolongé, Cloud Alpha utilise la mousse à mémoire de forme HyperX, un bandeau élargi en similicuir plus souple et plus flexible, et un cadre en aluminium léger et durable. Le casque est doté d'un câble détachable avec un contrôle audio en ligne permettant aux joueurs sur console de régler le volume et de couper le micro directement sur le câble.



Les casques Cloud Core et Cloud Alpha blackout edition offrent une compatibilité multiplateforme avec PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S2, Xbox One2, Xbox One S2, mobile, Nintendo Switch, et autres systèmes de réalité virtuelle avec des ports 3.5 mm. Les casques offrent aux joueurs une qualité de voix plus claire et un excellent son pour une meilleure communication en équipe, et les deux casques sont certifiés TeamSpeak et Discord.



Disponibilité et Prix



Le pack de démarrage HyperX Streamer et l'édition blackout du casque de jeu Cloud Alpha sont exclusivement disponibles dès maintenant dans le réseau de magasins Best Buy et en ligne sur bestbuy.com pour 129.99 Dollars et 99.99 Dollars, respectivement.



Pour plus d'informations :



- HyperX Cloud Alpha Blackout Edition : Cliquez ICI,

- HyperX SoloCast USB Microphone : Cliquez ICI.



VORTEZ