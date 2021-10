Intel Core i5-12600K 47% plus rapide que le Ryzen 5 5600X dans le benchmark CPU-Z qui a fait l'objet d'une fuite.



L'Intel Core i5-12600K est doté de 6 cœurs haute performance et de 4 cœurs haute efficacité fonctionnant à des vitesses de base de 3,7 GHz et 2,8 GHz respectivement. Ces cœurs peuvent être boostés à 4,9 GHz et 3,6 GHz avec Turbo Max Boost 3.0, mais nous ne nous attendons pas à ce que beaucoup plus de vitesse puisse être extraite d'eux en utilisant l'overclocking, donc la performance par défaut avec un refroidissement suffisant devrait être proche du maximum. Nous avons récemment vu quelques scores de test CPU-Z pour le processeur par des fuites importantes qui montrent que la puce a obtenu 746 et 7058 points dans les tests monofilaires et multi-filaires lors de l'exécution de stock sur Windows 11. Le processeur a également été testé avec un overclock inconnu sous Windows 10 où il a obtenu 79X et 72XX points respectivement.











Ces scores sont extrêmement compétitifs, car ils battent facilement le Ryzen 5 5600X de 19,5 % et 46,7 % dans les tests monofil et multi-fil. Nous ne savons toujours pas où Intel va positionner le Core i5-12600K sur le marché, donc tout jugement sur la valeur de ces processeurs devra attendre leur sortie. Alors que nous ne connaissons pas actuellement le MSRP prévu pour le Core i5-12600K, nous avons vu les prix pour le Core i7-12700K et le Core i9-12900K à 469.99 Dollars et 669.99 Dollars respectivement. Intel devrait annoncer ces processeurs de bureau Alder Lake lors d'un événement le 27 octobre, avec une disponibilité générale prévue le 4 novembre 2021.



TWITTER (Tum_Apisak)