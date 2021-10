Le prix présumé de la carte graphique Intel Xe-HPG Arc Alchemist se situe entre 650 et 825 dollars.



La gamme de cartes graphiques Arc Alchemist d'Intel, basée sur la configuration GPU Xe-HPG, est sur le point d'être lancée. Dans la situation actuelle où les GPU AMD et NVIDIA affichent des prix supérieurs au MSRP par défaut, nous nous demandons comment Intel va fixer le prix de ses prochains GPU et s'insérer dans le marché. Et aujourd'hui, nous avons reçu la première série de spéculations basées sur l'offre de GPU Arc Alchemist d'Intel appelée Xe-HPG Scavenger Hunt.



Il y a deux bundles principaux : l'un d'une valeur de 900 Dollars qui comprend les produits Intel Arc, le Xbox Game Pass PC pendant six mois, la carte graphique Intel Premium Arc Alchemist, et l'autre d'une valeur de 700 Dollars qui comprend trois mois de Xbox Game Pass PC, les produits Intel Arc et la carte graphique Intel Performance Arc Alchemist.







D'après certains calculs préliminaires de Tom's Hardware, nous supposons qu'avec le bundle de 900 $ contenant un GPU Premium Arc Alchemist et d'autres prix, la carte coûtera pas moins de 825 $ une fois tous les éléments retirés. En descendant dans l'échelle, Intel a associé un bundle d'une valeur de 700 $ à un GPU Performance Arc, qui vaut à peu près 650 Dollars à lui seul. Cela indique que les deux cartes graphiques Intel Performance et Premium Arch Alchemist valent respectivement 650 $ et 825 $. À quoi ressemblera le prix final ? Nous ne le savons pas. Cependant, nous supposons qu'il pourrait être très similaire à celui-ci. Pour plus d'informations, nous devons attendre le lancement officiel.



TOM'S HARDWARE