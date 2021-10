La GIGABYTE Z690 AERO D allie fonctionnalité et forme absolue.



La gamme de cartes mères et d'ordinateurs portables AERO de GIGABYTE cible les créateurs qui aiment jouer. La société est prête avec une carte mère haut de gamme basée sur le chipset Intel Z690, la Z690 AERO D. C'est sans doute la plus belle carte mère que nous ayons rencontrée depuis longtemps, et elle semble avoir les capacités pour correspondre à cette beauté.







La carte mère Socket LGA1700 utilise de grands dissipateurs thermiques en aluminium strié au-dessus du chipset, des emplacements M.2 NVMe et d'une partie de l'enveloppe arrière des E/S. Des dissipateurs à ailettes en aluminium, alimentés par des caloducs, refroidissent le VRM du CPU. Vous disposez de deux emplacements PCI-Express 5.0 x16 (x8/x8 lorsque les deux sont occupés). En tant que produit de la série AERO, la carte devrait être dotée d'une connectivité adaptée aux créateurs de contenu, bien que le logo Thunderbolt ne figure pas sur la boîte. Nous nous attendons à au moins 20 Gbps USB 3.2x2 ports, et 10 GbE réseau, Wi-Fi 6E.



Pas de date ni de prix pour le moment.



