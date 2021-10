Sound of Metal.

Sortie DVD/BLURAY du 22 septembre 2021.







Durée : 2h00.



Genre : Drame, Musical.



Avec : Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff, Mathieu Amalric, Paul Raci, Domenico Toledo, Chelsea Lee, Shaheem Sanchez.



Résumé : Ruben et sa compagne Lou sillonnent les États-Unis pour donner des concerts. Ruben, batteur, est de plus en plus gêné par des acouphènes. Il va consulter un médecin qui lui apprend qu'il est en train de devenir sourd.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 7.8/10 (Votants : 103 395 Internautes).



